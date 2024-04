È il momento giusto per acquistare un notebook Lenovo. Sullo store ufficiale del brand, infatti, sono in corso diverse promozioni e c’è, quindi, l’opportunità di individuare il laptop adatto alle proprie esigenze. La promo che vi segnaliamo oggi riguarda, in particolare la gamma ThinkPad oltre che la gamma ThinkBook, probabilmente le serie di notebook più apprezzate dagli utenti, soprattutto in ambito Windows. Vediamo i dettagli della promo lanciata da Lenovo.

ThinkPad e ThinkBook in sconto sul sito di Lenovo

Utilizzando il coupon THINKAPRILE (in alcuni casi già pre-applicato, in altri da aggiungere nell’apposito campo del carrello, prima del pagamento) è possibile ottenere uno sconto extra (rispetto al prezzo già scontato) sull’acquisto di un nuovo ThinkPad oppure di un nuovo ThinkBook di Lenovo.

La gamma di notebook a disposizione è molto articolata. Lenovo, inoltre, consente di configurare il modello desiderato (sempre utilizzando il codice THINKAPRILE per ottenere un risparmio aggiuntivo), in modo da personalizzarlo sulla base delle proprie necessità.

Per sfruttare l’offerta vi basta seguire il link qui di sotto e utilizzare il coupon THINKAPRILE prima di completare l’ordine del modello desiderato. Utilizzando i filtri di ricerca è possibile selezionare meglio i prodotti disponibili e, per alcuni modelli, c’è la possibilità di premere su Crea il tuo PC in modo da personalizzare un notebook con le specifiche desiderate.

Il coupon sarà disponibile fino al prossimo 15 aprile. Per gli acquisti effettuati sullo store di Lenovo, la consegna è gratuita ed è possibile anche optare per il pagamento in 3 rate. Per tutti i dettagli, questo è il link da usare:

>> Scopri qui le offerte Lenovo su ThinkPad e ThinkBook <<

La gamma Lenovo, naturalmente, non include solo i ThinkPad e i ThinkBook.Tra le opzioni disponibili per chi cerca un nuovo notebook Lenovo, infatti, è possibile puntare anche sulla serie Yoga e sui più economici IdeaPad. Anche in questo caso, le opzioni sono tante.

Utilizzando il codice APRIL è possibile ottenere uno sconto aggiuntivo sui modelli delle due serie. Come visto in precedenza, la scelta può ricadere su modelli in pronta consegna oppure su modelli da configurare e personalizzare, scegliendo le specifiche desiderate. Di seguito tutti i dettagli:

>> Scopri qui le offerte Lenovo su Yoga e IdeaPad <<

Da notare che il codice APRIL è disponibile anche su altri prodotti Lenovo, garantendo sempre uno sconto extra, rispetto al prezzo mostrato. Potete dare un’occhiata ai link seguenti per verificare le offerte su: