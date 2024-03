Lenovo annuncia il debutto sul mercato italiano dei nuovi notebook ThinkPad serie L e serie X, aggiornando la propria offerta di laptop rivolti al mondo lavorativo con diverse soluzioni basate su piattaforma Intel e AMD. La gamma Lenovo ThinkPad non ha bisogno di particolari presentazioni, da anni sinonimo di affidabilità e prestazioni tra i professionisti, si sta ulteriormente evolvendo con l’ingresso in campo dell’Intelligenza Artificiale, sempre più integrata in Windows 11 con Copilot, ma anche su software terzi e/o proprietari Lenovo.

I Lenovo ThinkPad L e ThinkPad X 2024 puntano su piattaforme hardware di ultima generazione come Intel Core Ultra con tecnologia vPro, ma anche con AMD Ryzen PRO 7030, il tutto per ottimizzare i carichi AI e non per ultimi i consumi. I nuovi ThinkPad però non guardano solo a prestazioni e funzionalità, cercando di migliorare costantemente anche sul versante sostenibilità, altro punto focale di Lenovo per la nuova generazione di portatili.

I Lenovo ThinkPad L e X sono più funzionali con l’AI

I nuovi notebook Lenovo ThinkPad L e ThinkPad X mirano a ridefinire l’esperienza utente, offrendo al contempo diversi form-factor con display da 13 a 16 pollici e opzioni con design convertibile 2-in-1. A bordo troviamo diverse ottimizzazioni che favoriscono la produttività e il multi-tasking, dai display con formato 16:10, passando per la fotocamera da 5 megapixel (opzionale) “potenziata” con nuove funzionalità e un reparto connettività di ultima generazione che prevede WiFi 7, 4G LTE o 5G sub6.

I processori utilizzati sono i più recenti Intel Core Ultra con NPU dedicata e tecnologia vPro o, in alternativa, la serie AMD Ryzen PRO 7030 con grafica Radeon, meno recenti rispetto ai modelli Ryzen 8000 mobile, ma comunque altrettanto validi e ottimi in ottica sicurezza con le tecnologie AMD PRO; per i meno esperti, ricordiamo che i modelli Intel sono identificabili dal suffisso “i” dopo la sigla, assente invece sui prodotti con CPU AMD. I sistemi Lenovo possono essere configurati sino a 64 GB di RAM per gli ambiti lavorativi più impegnativi, abbinando al contempo un sottosistema storage di pari livello con SSD PCI-E Gen 4.0 e supporto agli standard più recenti.

I Lenovo ThinkPad L e X utilizzano ovviamente Windows 11 con Copilot e integrano un tasto dedicato per avere sempre a disposizione le nuove funzionalità offerte dall’AI. Grazie alla NPU di nuova generazione, le varianti con Intel Core Ultra supporteranno applicazioni potenziate con l’AI come Zoom, Microsoft Teams, Adobe Lightroom e Studio Effects, permettendo allo stesso tempo di snellire il workflow o di potenziare/favorire la creatività in ambiti come la creazioni di contenuti.

Lenovo sempre più attenta alla sostenibilità dei materiali e all’accessibilità

Con la nuova generazione di laptop aziendali ThinkPad, Lenovo punta a migliorare anche l’impatto sull’economia circolare, contribuendo alla riduzione delle emissioni grazie allo sviluppo di catene di fornitura, servizi, design dei prodotti e materiali innovativi, che gli hanno permesso di abbracciare un modello circolare di “progettazione, utilizzo, restituzione e riutilizzo”. I nuovi modelli ThinkPad consolidano questo impegno, migliorando la riparabilità al fine di diminuire i rifiuti elettronici, implementando tra l’altro la nuova tecnologia 3M che ottimizza la luminosità del display riducendo il consumo energetico e inserendo segni tattili per aumentare l’accessibilità al dispositivo.

La tecnologia 3M rappresenta una significativa evoluzione della qualità e nell’efficienza dei display che, grazie all’utilizzo di Optical Film, garantiscono una buona luminosità (da 300 nit a 400 nit) riducendo però il consumo energetico fino al 16%. Degna di nota anche la collaborazione con iFixit, grazie alla quale i nuovi ThinkPad L14 Gen 5 e L16 Gen 1 possono garantire una migliore riparabilità rispetto al passato, con tutti i vantaggi che se ne possono trarre (economici in primis).

Disponibilità e prezzi

Lenovo non ha condiviso tutti i dettagli relativi alle configurazioni hardware dei vari modelli annunciati oggi, verosimilmente perché la disponibilità effettiva dei prodotti è prevista solo per l’estate. Discorso diverso per i prezzi (IVA esclusa) che, almeno in parte, ci permettono di collocare i nuovi notebook Lenovo nel segmento di prezzo giusto.

Lenovo ThinkPad L14 i Gen 5 (Intel Core Ultra) sarà disponibile a partire dalla seconda metà del 2024, con un prezzo a partire da 1.059 euro.

Lenovo ThinkPad L14 Gen 5 (AMD Ryzen PRO 7030) sarà disponibile a partire dalla seconda metà del 2024, con un prezzo a partire da 999 euro.

Lenovo ThinkPad L16 i Gen 1 (Intel Core Ultra) sarà disponibile a partire dalla seconda metà del 2024, con un prezzo a partire da 1.059 euro.

Lenovo ThinkPad L16 Gen 1 (AMD Ryzen PRO 7030) sarà disponibile a partire dalla seconda metà del 2024, con un prezzo a partire da 1.059 euro.

Lenovo ThinkPad L13 Gen 5 e Lenovo ThinkPad L13 2-in-1 Gen 5 saranno disponibili a partire dalla seconda metà del 2024, rispettivamente con prezzi a partire da 1.059 euro e 1.229 euro.

Lenovo ThinkPad X13 Gen 5 e X13 2-in-1 Gen 5 saranno disponibili a partire dalla seconda metà del 2024, rispettivamente con prezzi a partire da 1.369 euro e 1.549 euro.

Potrebbe interessarti anche Migliori notebook Lenovo di Marzo 2024: ecco i nostri consigli e Notebook nuovo? Amazon ne sconta tanti per la Festa delle Offerte di Primavera