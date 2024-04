Se state valutando l’acquisto di un nuovo SSD ad alte prestazioni, magari con la nuova interfaccia PCI-E Gen 5.0, l’offerta Amazon relativa al nuovo Crucial T705 potrebbe essere l’occasione giusta per mettere le mani su un’unità di storage dalle prestazioni eccezionali a un prezzo ragionevole.

Nelle ultime ore Amazon ha praticato un ulteriore e interessante taglio di prezzo sulla variante da 2 TB con dissipatore di serie, disponibile ora ampiamente sotto il prezzo di listino che, per chi non lo sapesse, si avvicina a ben 500 euro (492,67 euro per la precisione).

SSD Crucial T705: l’SSD PCI-E Gen 5.0 che raggiunge i 14.500 MB/s

Crucial T705 è probabilmente tra i più validi SSD di nuova generazione che sfruttano l’interfaccia PCI-E 5.0. Il modello in offerta è un’edizione limitata con dissipatore di serie bianco, un generoso heatsink in alluminio con un particolare design che garantisce la dissipazione del calore di controller e chip NAND.

Il cuore di questo SSD è il controller PCI-E 5.0 Phison PS5026-E26-52, un vero gioiellino che si abbina a memorie NAND TLC a 232 strati targate Micron. Per ottimizzare le prestazioni, a bordo troviamo poi 2 GB di DRAM LPDDR4 (sempre Micron), supporto per Caching SLC dinamico e sicurezza integrata con crittografia AES256, supporto TCG OPAL 2.01 e firmware con firma digitale per aggiornamenti sicuri.

Parlando di prestazioni invece, Crucial T705 surclassa qualsiasi SSD PCI-E Gen 4.0, con un picco di 14.500 MB/s e 12.700 MB/s, rispettivamente nelle letture e scritture sequenziali; ottime anche le prestazioni casuali che toccano addirittura 1,85 milioni di IOPS, l’ideale insomma per chi cerca un SSD al top senza colli di bottiglia.

Il nuovo SSD NVM 2.0 di Crucial riprende ovviamente il comune form-factor M.2, mentre per sfruttare appieno le potenzialità del drive avrete bisogno di una scheda madre compatibile con lo standard PCI-E Gen 5.0 (le ultime AMD AM5 e Intel LGA 1700); diversamente, il Crucial T705 funzionerà senza problemi grazie alla retrocompatibilità con PCI-E Gen 3.0 e Gen 4.0, il tutto però con le varie limitazione del caso.

SSD Crucial T705 2 TB in Edizione Limitata con dissipatore bianco è disponibile su Amazon a 360,99 euro invece che 492,76 euro