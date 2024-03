OpenAI è una delle aziende tecnologiche più avvantaggiate nel campo dell‘intelligenza artificiale, in quanto il suo chatbot ChatGPT è diventato uno strumento molto popolare, soprattutto dopo l’adozione da parte di Microsoft per il suo assistente Copilot.

Ora sembra che OpenAI sia relativamente vicina al rilascio della nuova versione del suo modello di intelligenza artificiale generativa.

OpenAI potrebbe rilasciare GPT-5 già nell’estate del 2024

Secondo un rapporto di Business Insider, OpenAI sarebbe sulla buona strada per rilasciare GPT-5 verso la metà di quest’anno, probabilmente durante l’estate. Secondo quanto riferito alcuni clienti aziendali avrebbero ricevuto una demo dell’ultimo modello AI e dei relativi miglioramenti a ChatGPT. Gli interessati lo avrebbero definito come “davvero buono ed effettivamente migliore”.

Inoltre, OpenAI avrebbe alluso anche ad altre funzionalità non ancora rilasciate del modello, inclusa la capacità di invocare agenti AI sviluppati da OpenAI per eseguire attività specifiche in modo autonomo.

Il rapporto chiarisce che l’azienda non ha una data precisa per il rilascio del nuovo modello e aggiunge che OpenAI sta ancora addestrando GPT-5 e che successivamente l’azienda dovrà testarlo internamente per far emergere i problemi di sicurezza prima che lo strumento venga reso disponibile al pubblico.

Dal momento che i test di sicurezza non hanno un periodo di tempo specifico per il completamento, il rilascio del nuovo modello potrebbe subire dei ritardi.

Il rapporto afferma che OpenAI spera che GPT-5 sarà più affidabile rispetto ai modelli precedenti. L’ultimo importante aggiornamento di ChatGPT è stato rilasciato un anno fa con GPT-4 che è più veloce e preciso nelle sue risposte rispetto a GPT-3. OpenAI ha anche lanciato GPT-4 Turbo per gli abbonati ChatGPT Plus, tuttavia quest’ultimo è accessibile anche tramite Microsoft Copilot.

