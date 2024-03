L’applicazione di WhatsApp per Mac sta faticando non poco a farsi apprezzare — le valutazioni sull’App Store sono tutte molto negative, con critiche che investono soprattutto l’esperienza d’uso e la mancanza di funzioni —, ma il team di sviluppo sta lavorando nel tentativo di cambiare la situazione e nelle scorse ore ha rilasciato il nuovo aggiornamento alla versione 24.6.77, che introduce diversi miglioramenti per tutti e qualche assaggio di intelligenza artificiale (per pochi).

WhatsApp per Mac: le novità dell’aggiornamento

Qualche settimana fa, vi avevamo raccontato dei fix e delle migliorie introdotte dall’ultimo aggiornamento di WhatsApp per Mac e quest’oggi torniamo sul punto, in quanto c’è una nuova versione stabile in roll out: dopo aver rilasciato la build 24.6.77 per iOS, il team di WhatsApp ha avviato la distribuzione della stessa versione anche per l’app destinata ai dispositivi con sistema operativo macOS.

L’analisi del registro delle modifiche, così come disponibile direttamente sull’App Store di Apple, ci permette di conoscere la lista dei miglioramenti e dei fix introdotti. È bene precisare come la lista in questione sia diversa a seconda del mercato di riferimento: in Italia, viene segnalato solo quanto segue:

Migliorati aspetto e stile dei processi di creazione di nuovi gruppi/chat/chiamate

Migliorati aspetto e stile della visuale delle informazioni di gruppi/contatti

Risolti diversi problemi che impedivano ad alcuni utenti di effettuare l’associazione dopo la disconnessione

Risolto il problema in cui l’icona dello strumento di selezione degli allegati cambiava colore mentre si passava da una chat all’altra.

Come potete vedere dagli screenshot riportati, il changelog per il mercato statunitense è decisamente più interessante: prima di tutto, gli utenti che negli USA hanno già ottenuto accesso a Meta AI su iPhone e Android potranno sfruttare la stessa funzionalità anche sul proprio Mac. Al netto di ciò, si parla di una navigazione più intuitiva tra le conversazioni con un nuovo menù di opzioni facilmente accessibile in cima alla lista delle chat. Il changelog parla altresì di miglioramenti apportati alle sezioni Chiamate e Stato e dell’implementazione di svariati fix finalizzati al miglioramento complessivo dell’esperienza d’uso dell’applicazione: anche in questo caso, la lista dei fix segnalati nel changelog destinato agli Stati Uniti è decisamente più lunga rispetto a quella leggibile nel nostro Paese.

Al netto di queste differenze, è evidente come il team di sviluppo di WhatsApp si stia impegnando per portare l’applicazione per Mac ad un livello quanto meno paragonabile alle altre, sebbene il lavoro da fare sia ancora parecchio.

Come aggiornare WhatsApp per Mac

Se siete possessori di un dispositivo con sistema operativo macOS e avete già installato l’app WhatsApp per Mac, potete scaricare il nuovo aggiornamento alla versione 24.6.77 semplicemente aprendo l’App Store ed accedendo alla sezione Aggiornamenti. In alternativa, potete cliccare su questo link.

