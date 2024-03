Dopo il debutto in Cina, la bilancia smart Xiaomi Body Composition Scale S400 ora sta per raggiungere anche i mercati internazionali, in quanto è stata recentemente inserita nel sito Web globale del produttore.

La bilancia è in grado di tracciare 25 diversi parametri ed è stata lanciata a un prezzo particolarmente contenuto nel mercato casalingo.

Caratteristiche della bilancia smart Xiaomi Body Composition Scale S400

Tramite l’impedenza bioelettrica a doppia frequenza, con una singola misurazione Xiaomi Body Composition Scale S400 può generare un rapporto basato su 25 indicatori di composizione corporea che includono grasso corporeo, massa muscolare, contenuto di acqua, proteine ​​e densità minerale ossea.

La bilancia valuta anche il tasso di grasso viscerale e identifica i rischi nascosti dell’obesità, fornendo un’analisi approfondita del proprio stato di salute e permettendo di identificare facilmente su cosa intervenire.

La bilancia intelligente di Xiaomi pesa con precisione in un intervallo compreso tra 0,1 e 150 kg e può memorizzare informazioni per un massimo di 36 persone.

La modalità baby holding permette di pesare neonati e animali domestici, inoltre la bilancia misura anche la frequenza cardiaca e offre una modalità ospite che non memorizza i dati.

I valori misurati possono essere comodamente gestiti tramite uno smartphone connesso via Bluetooth utilizzando l’app Mi Home. Xiaomi specifica che la durata della batteria si attesta sui 180 giorni e che il prodotto non è un dispositivo medico.

Disponibilità e prezzi della bilancia smart Xiaomi Body Composition Scale S400

Al momento il sito non rivela la disponibilità o il prezzo di Xiaomi Body Composition Scale S400, tuttavia in Cina costa appena 99 yuan che corrispondono a poco meno di 13 euro. Quando il prodotto arriverà in Europa costerà un po’ di più, ma il prezzo dovrebbe essere comunque contenuto.

Con l’occasione segnaliamo che su Amazon è possibile acquistare la bilancia smart Xiaomi Mi Body Composition Scale 2 al prezzo di 23 euro.

Leggi anche: Migliori bilance smart di Marzo 2024, ecco i nostri consigli