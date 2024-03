Il team di WhatsApp sta lavorando a una funzionalità che consentirà di creare eventi di chat di gruppo per le community. L’ultima beta di WhatsApp per iOS introduce questa novità sugli iPhone. Ecco l’implementazione attuale della funzionalità.

Prossimamente WhatsApp offrirà una nuova opzione per consentire agli utenti di creare eventi nelle chat di gruppo della community. Detti eventi includeranno un nome, una descrizione, una data di inizio designata, una posizione opzionale e una funzione per avviare una videochiamata una volta iniziato l’evento.

Una volta iniziato l’evento tutti i membri della community che hanno accettato l’invito riceveranno una notifica che ricorderà loro i dettagli dell’evento. Gli eventi delle chat di gruppo della comunità sono crittografati end-to-end, quindi solo i membri della community possono accedervi.

Questa novità dovrebbe aiutare gli utenti a creare promemoria o riunioni virtuali per occasioni specifiche, rendendo più semplice per loro rimanere organizzati e coinvolti all’interno delle proprie comunità.

La funzionalità è attualmente disponibile per alcuni beta tester che eseguono l’ultima versione 24.6.10.73 di WhatsApp beta per iOS e verrà distribuita a un numero più ampio di utenti nel corso delle prossime settimane.

Come aggiornare WhatsApp per iPhone

Per provare in anteprima le novità introdotte nella versione beta di WhatsApp per iOS è necessario iscriversi al programma TestFlight seguendo questo link, inoltre è possibile aggiornare l’app WhatsApp all’ultima versione stabile tramite l’App Store utilizzando questo link.

