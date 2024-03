È in vigore fino alle 23:59 di oggi, lunedì 25 marzo 2024, la Festa delle Offerte di Primavera di Amazon, il che significa che restano solo poche ore per acquistare i prodotti scontati disponibili, ancora molti come potete notare dalla selezione che vi riportiamo in questo articolo.

Si va dagli smartwatch ai notebook, dai componenti per PC alle periferiche, passando per TV e dispositivi smart home. Ecco cos’è rimasto su Amazon e tutto quello che c’è da sapere.

I prodotti tech ancora disponibili in sconto su Amazon per la Feste delle Offerte di Primavera

Senza perderci in chiacchiere, vi lasciamo alla nostra selezione di prodotti tech disponibili in sconto per la Festa delle Offerte di Primavera di Amazon, prodotti che potrebbero terminare anche prima delle 23:59 di oggi. C’è invece un po’ più tempo per portarsi a casa i prodotti eero e Ring, per i quali le offerte valgono fino al fino al 1° e al 4 aprile, rispettivamente.

Smartwatch in offerta su Amazon

Notebook in offerta su Amazon

Dispositivi smart home in offerta su Amazon

Tastiere, mouse e periferiche PC in offerta su Amazon

Componenti PC in offerta su Amazon

TV in offerta su Amazon

Questi erano alcuni dei prodotti ancora disponibili in sconto per la Festa delle Offerte di Primavera di Amazon, in vigore fino alle 23:59 di oggi, 25 marzo 2024, e di cui trovate tutto nel link a seguire.

Tutti i prodotti scontati su Amazon per la Festa delle Offerte di Primavera

Leggi anche: È il momento giusto per attivare Audible grazie all’offerta di primavera Amazon e tutte le nostre guide agli acquisti

Per non perdere le offerte del momento sappiate che potete iscrivervi al nostro canale Telegram Prezzi.tech o al canale WhatsApp PrezziTech, e seguirci sui nostri portali per spulciare le nostre pagine con le offerte per categoria.