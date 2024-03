Acer gioca d’anticipo e lancia le Offerte di Pasqua sul suo store ufficiale. Da questa settimana e fino al prossimo 8 di aprile, infatti, sullo store sono disponibili diversi notebook oltre che monitor, PC desktop e accessori della gamma Acer da acquistare con uno sconto fino al 40%. Vediamo, di seguito, tutti i dettagli sulla nuova promozione di Acer.

Acer lancia le Offerte di Pasqua con sconti fino al 40%

La nuova promozione dell’Acer Store consente di acquistare una selezione dei prodotti dell’azienda a prezzo scontato fino al 40% (oppure fino a 1.000 euro, considerando lo sconto in valore assoluto e non percentuale). I prodotti in sconto sono tanti.

Ci sono decine di notebook, monitor e PC desktop da acquistare. Su tutta la gamma, inoltre, c’è la possibilità di completare l’acquisto con un pagamento in 3 rate senza interessi, scegliendo PayPal oppure Klarna. Da notare che è sempre disponibile la consegna gratuita. Ricordiamo che lo sconto si applica al prezzo mostrato dopo aver aggiunto il prodotto al carrello.

Per accedere alla pagina della promozione e verificare tutte le offerte disponibili basta premere sul link qui di sotto.

Ecco, invece, una selezione delle migliori offerte disponibili sullo store in questo momento:

