Sono ore particolarmente calde per Amazon e i suoi clienti, le prime in cui la Festa delle Offerte di Primavera è entrata nel vivo. Come abbiamo già avuto modo di vedere sia qui su tuttotech.net che su tuttoandroid.net, ci sono un sacco di prodotti in offerta, alcuni anche scontati decentemente.

Oltre a questi sconti disponibili per tutti, ce ne sono alcuni validi per molto meno tempo e riservati soltanto ai clienti Amazon Prime: le cosiddette “offerte WOW“. Dalle ore 16:00 di oggi, 20 marzo 2024, è acquistabile in sconto il tracker bluetooth Tile Mate, un piccolo localizzatore molto utile per non perdere di vista oggetti di vario tipo.

Tile Mate scontato su Amazon per la Festa delle Offerte di Primavera

La Festa delle Offerte di Primavera Amazon, in vigore dal 20 al 25 marzo 2024, include per tutti e 6 i giorni di sconti anche le Offerte WOW, riservate come dicevamo agli abbonati ad Amazon Prime (qui potete abbonarvi). Oggi, 20 marzo, è il giorno del reparto “elettronica”, domani “bellezza” e così via fino a lunedì 25 marzo: in ordine, “moda”, “domestica”, “dispositivi” e “igiene personale”. Ogni offerta WOW è disponibile solo per 8 ore e in quantità limitate, ragion per cui, se il prodotto dovesse interessarvi, fareste bene a non pensarci troppo.

Ciò detto, due parole sul protagonista, Tile Mate. Come dicevamo, si tratta di un tracker bluetooth, un localizzatore pensato per essere agganciato a oggetti di uso quotidiano come chiavi, borse, animali e oggetti di vario tipo, per tenerne traccia. Funziona sia con dispositivi Android che con Apple, è compatibile con Amazon Alexa, l’assistente Google e Apple Siri, ha una portata massima del bluetooth di 76 metri e fino a 3 anni di autonomia (la batteria non è sostituibile).

È in offerta su Amazon dalle ore 16:00 di oggi, 20 marzo, fino alle 24:00 (salvo esaurimenti delle scorte) e, se iscritti a Prime, lo potete acquistare direttamente dal link qui sotto.

Acquista subito Tile Mate in offerta su Amazon a 14,99 euro invece di 24,99 euro

