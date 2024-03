Amazon ha dato oggi il via alla Festa delle Offerte di Primavera, una nuova campagna promozionale che, fra le altre cose, offre vari sconti su un sacco di dispositivi Amazon. Si va dagli Echo Dot e Show ai Ring, dai router eero ai dispositivi di sicurezza Blink e alle Fire TV. Qua sotto trovate una selezione di prodotti scontati, e tutte le informazioni da sapere per approfittare di questa nuova tornata di offerte di Amazon.

Tanti sconti sui dispositivi Amazon con la Festa delle Offerte di Primavera

Alcuni sono già online dalle scorse ore, come i dispositivi Ring ed eero, tutti gli altri sono in offerta da oggi, 20 marzo 2024, giorno di partenza della Feste delle Offerte di Primavera di Amazon, una nuova iniziativa che elargisce sconti su una marea di prodotti, tech e non solo. Qua sotto trovate una selezione di dispositivi Amazon scontati, la maggior parte dei quali in offerta fino a lunedì 25 marzo, a esclusione dei prodotti eero e Ring che lo sono quasi tutti fino al 1° e al 4 aprile, rispettivamente.

Dispositivi Echo e Fire TV in offerta

Dispositivi Ring e Blink in offerta su Amazon

Router eero e altri dispositivi Amazon in offerta

Se non doveste aver trovato nulla che fa al caso vostro, vi suggeriamo di dare un’occhiata alle altre selezioni di prodotti qui su tuttotech.net e su tuttoandroid.net, perché in questi giorni vi segnaleremo le offerte migliori sui prodotti tech di vario tipo. A seguire il link diretto con la pagina dedicata alla Festa delle Offerte di Primavera 2024 di Amazon, che ricordiamo essere in vigore fino al 25 marzo.

Tutti i prodotti scontati su Amazon per la Festa delle Offerte di Primavera

