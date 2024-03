Ha preso il via oggi la Festa delle Offerte di Primavera, un nuovo evento promozionale che andrà in scena su Amazon fino al prossimo 25 marzo, con migliaia di prodotti in promozione. Tra i tanti prodotti in promozione vogliamo segnalarvi oggi due robot aspirapolvere a marchio Roborock, uno dei brand che hanno fatto la storia del mercato degli aspirapolvere robot.

Gli sconti, relativi a Roborock S8 e Roborock S7 Max Ultra, arrivano a 400 euro e fanno diventare questi due robot ancora più appetibili di quanto non lo siano già. Scopriamo dunque nel dettaglio le offerte preparate in occasione dell’evento Amazon.

Roborock S8

Partiamo da Roborock S8 (qui trovate la nostra recensione) il più economico dei due robot, anche se dobbiamo ricordarci che parliamo comunque di un modello di fascia alta. La potenza di aspirazione di 6.00o Pa lo colloca tra i più potenti robot in commercio e la doppia spazzola in gomma aiuta a rimuovere anche lo sporco più difficile, qualunque sia la superficie. Anche sui tappeti l’aspirazione resta efficace e la particolare conformazione delle spazzole evita la formazione di grovigli a causa di peli o capelli.

Per migliorare ulteriormente la pulizia dei pavimenti, Roborock S8 è dotato di un sistema di pulizia vibrante, che sfrega un panno in microfibra, mantenuto costantemente umido, per rimuovere le macchie di sporco e raccogliere anche le particelle più piccole di polvere. Il panno viene inoltre sollevato quando il robot passa sui tappeti o su superfici delicate, per evitare di bagnare o lasciare scie di umido.

Il sistema di navigazione sfrutta un classico sistema laser, al quale è abbinato un sistema di mappatura 3D e a infrarossi per riconoscere ed evitare eventuali ostacoli senza per questo perdere l’efficienza di pulizia. Tutte le operazioni possono ovviamente essere controllate tramite smartphone, su cui installare la companion app che permette di intervenire su una grande quantità di parametri.

Chi ama i comandi vocali apprezzerà il supporto a Google Home e Amazon Alexa, così da integrare il robot nei rispettivi ecosistemi smart home e utilizzarli con la voce o in combinazione con altri dispositivi intelligenti presenti nella propria abitazione.

In occasione della Festa delle Offerte di Primavera Amazon potete acquistare Roborock S8 a soli 479 euro invece di 699 euro, con un risparmio di ben 220 euro.

Roborock S7 Max Ultra

La seconda proposta è dedicata a chi ha poco tempo da dedicare alle pulizie, o vuole impegnare in altro modo il proprio tempo libero. Roborock S7 Max Ultra (qui trovate la nostra recensione completa), con la sua stazione di ricarica evoluta, vi toglie dagli impicci visto che dovrete controllarlo non più di una volta a settimana. È infatti dotato di un contenitore per l’acqua pulita da caricare sul robot, di uno per l’acqua sporca raccolta dopo il lavaggio del panno in microfibra, e un contenitore che raccoglie la polvere aspirata, convogliandola in un sacchetto che va sostituito ogni due mesi circa.

Elevata la potenza di aspirazione, pari a 5.500 Pa, integrata dal sistema VibraRise che usa un pann con vibrazioni ultrasoniche che viene sfregato sul pavimento, al fine di rimuovere macchie e incrostazioni e raccogliere ogni tipo di sporco. Il panno viene inoltre rialzato quando il robot passa sui tappeti o se, tramite la companion app, decidete di non utilizzarlo nelle stanze con pavimenti delicati. Il robot torna regolarmente alla base per lavare il panno con acqua pulita e riprende da dove si è interrotto, senza che sia quindi necessario alcun intervento da parte dell’utente.

Al termine della pulizia il panno viene inoltre asciugato ad aria, per evitare la formazione di muffe, batteri e cattivi odori. All’utente resta solo il compito di vuotare il contenitore dell’acqua sporca, riempire quello dell’acqua pulita e cambiare il sacchetto della polvere.

Fino al 25 marzo, quando termina la Festa delle Offerte di Primavera Amazon, potete acquistare Roborock S7 Max Ultra a soli 799 euro invece di 1.199 euro, con un risparmio di ben 400 euro.

