Il settore dei robot aspirapolvere ha visto notevoli progressi nel corso degli anni e il Roborock S7 Max Ultra ne è una chiara testimonianza. Questo dispositivo, presentato poche settimane dopo la serie S8, è dotato di tre modalità operative per una pulizia personalizzata alle proprie esigenze e di numerosi sistemi di automazione per ridurre al minimo l’impegno manutentivo. Se cercate un robot aspirapolvere e lavapavimenti di qualità ad un ottimo rapporto qualità prezzo, questo potrebbe essere il prodotto che fa al caso vostro.

Caratteristiche tecniche di Roborock S7 Max Ultra

Le specifiche tecniche di Roborock S7 Max Ultra sono di buon livello, nella media dei robot di fascia alta. È dotato di una potenza di aspirazione pari a 5500 Pa, una batteria da 5200 mAh e un serbatoio per lo sporco pari a 200 ml. Occupandosi anche dal lavaggio, e non solo della aspirazione, è dotato di un meccanismo dedicato per ospitare il panno (incluso in confezione) soprannominato VibraRise, perché non solo rilascia particelle d’acqua per inumidire il pavimento e migliorare la pulizia, ma compie uno strofinamento verso il basso fino a 3000 volte al minuto per grattare via le impurità più ostinate.

Grazie al sistema di navigazione PreciseSense poi, capitanato dal sensore LinDAR, è in grado di mappare accuratamente la casa per studiare una navigazione precisa aggirando gli ostacoli e ottimizzare il percorso al fine di risparmiare batteria e ridurre il tempo di operatività.

Infine vi è la possibilità di controllare l’apparecchio attraverso comandi vocali, compatibili con Amazon Alexa, Google Home e Siri, una ulteriore comodità per quando non si ha il telefono a portata di mano.

Cosa contiene la scatola del Roborock S7 Max Ultra

La scatola del Roborock S7 Max Ultra, abbastanza impegnativa in termini di peso, contiene una dotazione essenziale, ma completa, pensata per offrire tutto il necessario per iniziare immediatamente l’esperienza di pulizia. Al suo interno, oltre al robot e alla sua dock, troviamo un pratico filtro di riserva per lo sporco. Questo dettaglio è particolarmente apprezzabile, poiché il robot viene fornito con un filtro già installato e pronto all’uso, dimostrando un’attenzione per il cliente per un utilizzo su lungo periodo senza dover pensare subito ad acquistare pezzi di ricambio.

La confezione include anche la manualistica completa, che fornisce istruzioni dettagliate e consigli utili per ottenere il massimo dal dispositivo. Il cavo di alimentazione, con presa schuko, completa il set, assicurando che il robot sia sempre pronto per la sua prossima sessione di pulizia.

Questo approccio minimalista, ma completo, alla dotazione riflette la filosofia di Roborock: fornire un’esperienza utente semplice ma efficace, senza la necessità di acquisti aggiuntivi o configurazioni complesse.

Roborock S7 Max Ultra: design, funzionalità e app

L’S7 Max Ultra misura 350 mm x 353 mm x 96,5 mm di altezza, si mostra come un dispositivo di dimensioni nella media, progettato per adattarsi con facilità a vari ambienti. La sua base, o dock, me 422 mm in lunghezza, 504 mm in profondità e raggiunge un’altezza di 420 mm.

Si tratta di una stazione all-in-one con tre contenitori distinti: uno per l’acqua sporca, uno per l’acqua pulita e uno destinato a raccogliere lo sporco aspirato dal robot. Questa stazione di supporto dunque non è semplicemente un luogo dove il robot si ricarica; rappresenta il cuore di un sistema di pulizia completamente automatizzato. La dock prende in carico ogni fase del ciclo di pulizia, eliminando la necessità di interventi manuali e offrendo un’esperienza d’uso senza pari.

Dopo ogni ciclo di aspirazione, la dock si occupa di raccogliere autonomamente la polvere, garantendo che il serbatoio del robot sia sempre pronto per il prossimo utilizzo. Ma non si ferma qui: procede anche alla pulizia e all’asciugatura del mop, assicurando che ogni sessione di pulizia inizi con un accessorio igienizzato e pronto all’uso.

App ufficiale Roborock S7 Max Ultra: personalizzazione avanzata e intuitiva

Il Roborock S7 Max Ultra non è solo un esempio di eccellenza tecnologica nel campo dei robot aspirapolvere; è anche un emblema di personalizzazione intuitiva e dettagliata, grazie alla sua applicazione ufficiale. Quest’app offre un controllo completo, consentendo agli utenti di gestire ogni aspetto del robot.

La funzionalità chiave dell’applicazione è la gestione dei cicli di pulizia, che possono essere sia programmati che manuali. Si può scegliere tra quattro diverse modalità: “aspira e lava”, “solo lavaggio”, “solo aspirazione” e la modalità “personalizzata”. Ogni modalità offre livelli variabili di potenza di aspirazione e strofinio, consentendo una pulizia adattata a ogni specifica esigenza.

Nella modalità “aspira e lava”, per esempio, è possibile regolare la potenza di aspirazione su diverse intensità – da silenziosa a massima – e selezionare il livello di strofinio e il flusso d’acqua desiderati, con opzioni che vanno da debole a forte. Questa versatilità garantisce una pulizia efficace su vari tipi di superfici.

La funzione “solo lavaggio” si distingue per la sua capacità di offrire diversi percorsi di pulizia, tra cui rapido, standard, profondo e profondo+. Quest’ultima, in particolare, permette al robot di muoversi più lentamente, riducendo il rumore e intensificando la pulizia.

La modalità “solo aspirazione” è ideale invece per la pulizia quotidiana, con quattro impostazioni – silenzioso, standard, turbo e max – e l’opzione Max+ per una pulizia ancora più profonda.

La modalità “personalizzata” rappresenta il vertice della personalizzazione, permettendo agli utenti di definire specifiche funzioni per ogni stanza della casa. Che si tratti di scegliere “solo aspirazione” per il soggiorno o “aspira e lava” per la cucina, questa funzione garantisce che ogni angolo della casa riceva esattamente il tipo di pulizia necessario.

Inoltre, l’applicazione offre la possibilità di creare e modificare mappe dettagliate degli ambienti domestici, arricchendole con elementi d’arredo e consentendo la gestione di case su più livelli. È possibile anche configurare i tappeti, per azionare il “sollevamento dinamico del mop” e una modalità speciale di “vibrazione del tappeto”, ideale per tappeti sottili e senza pelo.

Nelle “impostazioni della stazione di ricarica“, possiamo personalizzare la frequenza di lavaggio del panno in base alle dimensioni della stanza e alla modalità di lavaggio prescelta. Sono presenti tre modalità di lavaggio – risparmio acqua, bilanciato e profondo – che si adattano a diverse esigenze abitative.

Ma la peculiarità di Roborock S7 Max Ultra risiede nella sua manutenzione. L’impostazione “manutenzione” nell’app fornisce una panoramica dettagliata dello stato di usura delle parti del robot, permettendovi di monitorare lo stato di salute del dispositivo nel tempo. Questa funzione, insieme all’auto-pulizia, assicura che il Roborock S7 Max Ultra mantenga le sue prestazioni al massimo, ciclo dopo ciclo.

Come funziona il Roborock S7 Max Ultra? Performance e qualità

Veniamo alle prestazioni: come si comporta realmente Roborock S7 Max Ultra? La risposta, basata sulle nostre prove, è inequivocabile: eccellente. Iniziamo con la modalità di sola aspirazione. Durante il test in modalità “bilanciata”, il robot ha dimostrato la sua efficacia nell’aspirare diversi tipi di sporco, dalla polvere ai capelli, senza lasciare aree trascurate.

Un aspetto degno di nota è la pulizia della spazzola a fine ciclo, libera da capelli intrecciati, un indicatore chiaro della qualità superiore di questo componente. La rumorosità è un altro punto di forza: con una media di 65 dB, il Roborock S7 Max Ultra mantiene un livello di rumore accettabile, anche incrementando la potenza di aspirazione. Per una pulizia quotidiana, la modalità bilanciata risulta più che adeguata.

La prova del lavaggio del pavimento ha confermato ulteriormente la qualità del dispositivo. Il panno, evitando la formazione di scie d’acqua o schiuma, assicura una pulizia efficace su superfici come piastrelle e grés, lasciando il pavimento asciutto in pochi minuti. Un aspetto cruciale è l’utilizzo di detergenti specifici per robot lavapavimenti, come il Purivita testato durante la nostra recensione, evitando quelli che producono eccessiva schiuma.

Parzialmente migliorabile invece l’applicazione che, vuoi per alcuni termini mal tradotti in italiano, vuoi per alcune funzioni nascoste all’interno di sotto-menu, potrebbe risultare poco intuitiva ad un primo approccio ma è sufficiente spendere una decina di minuti per avere tutto a disposizione. C’è comunque da dire che sta migliorando, aggiornamento dopo aggiornamento.

Dove comprare Roborock S7 Max Ultra

Roborock si conferma ancora una volta una sicurezza nel campo dei robot aspirapolvere e lavapavimenti, anche questo S7 Max Ultra si è distinto come un vero game-changer per le faccende quotidiane. Non è l’ultimo modello dell’azienda ma è stato annunciato sul mercato in tarda primavera 2023 rappresentando oggi un’ottima soluzione per chi cerca un robot dall’elevato rapporto qualità prezzo.

Roborock S7 Max Ultra è in vendita al prezzo di listino di 1199 euro tuttavia in occasione del Black Friday 2023, e grazie al nostro coupon “tuttoS7Max“, potrete acquistarlo a soli 804 euro su Amazon.it.