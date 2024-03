Se state cercando un nuovo monitor da gaming ad alte prestazioni da abbinare alla vostra fiammante scheda grafica di ultima generazione, l’ultima proposta targata AOC AGON potrebbe essere presa seriamente in considerazione, soprattutto se avete tra le mani una GPU top di gamma AMD o NVIDIA. L’azienda taiwanese, tra i leader di mercato nel segmento dei monitor da gaming, propone un interessante aggiornamento della gamma AGON, ottimizzata da sempre per supportare i gamer non solo sul versante prestazioni ma anche per tecnologie e funzionalità mirate a migliorare l’esperienza utente.

Il nuovo arrivato in casa AOC si chiama AGON PRO AG456UCZD, un vero colosso per dimensioni con la sua diagonale da 45 pollici, ma altrettanto notevole se guardiamo alla qualità del pannello OLED curvo in dotazione. Ma vediamo cosa offre questo display AOC e soprattutto quanto costa.

AOC AGON PRO AG456UCZD garantisce prestazioni e un’ottima fedeltà cromatica

Con i suoi 44,5 pollici di diagonale, ben 113 centimetri, AGON PRO AG456UCZD mira in primis a offrire un’esperienza di gioco immersiva e coinvolgente. Per fare questo si affida a un pannello ultrawide con formato 21:9 e una curvatura 800R, una soluzione con tecnologia OLED che per le sue peculiarità risulta reattivo e veloce nei giochi, ma anche impeccabile per quanto concerne la resa cromatica.

AOC AGON PRO AG456UCZD ha una risoluzione WHQD, ovvero 3440×1440 pixel, che abbinata a una frequenza di aggiornamento a 240 hertz, permette un’esperienza notevole nei giochi a patto di abbinarlo a una scheda grafica che possa garantire un frame-rate di questo livello a tale risoluzione (dipende ovviamente anche dal gioco preso in esame). Ottimo anche il tempo di risposta di appena 0,03 millisecondi, mentre se parliamo di qualità dell’immagine le cose vanno ancora meglio grazie al pannello a 10 bit con luminosità di 1.000 nit e una copertura DCI-P3 del 98,5%.

Il monitor AOC offre un basso input lag, eliminando il motion blur e supportando tra le altre cose Adaptive-Sync con compatibilità NVIDIA G-Sync. Al pari di altre soluzioni AOC AGON, non manca poi il G-Menu, funzionalità Flicker-Free e Low Blue Mode e diversi profili preimpostati. Riguardo infine alla connettività, a bordo troviamo due DisplayPort 1.4, un hub USB 3.2 a 4 porte, una porta USB-C con Power Delivery da 90W e uno switch KVM per il controllo di più dispositivi.

Scheda tecnica AOC AGON PRO AG456UCZD OLED

Tipologia di pannello OLED – Antiriflesso

Dimensioni pannello 44,5″

Curvatura 800R

Formato 21:9

Risoluzione massima 3.440 x 1.440 pixel

Tempo di risposta GtG 0,03 ms

Luminosità di picco sino a 1.000 nit

Contrasto tipico 1.500.000:1

Angolo visuale 178/178°

Colori display 1,07 miliardi (10 bit)

Spettro di colori DCI-P3 98,5%, sRGB 100%

HDR10

Frequenza di aggiornamento 240 Hz

Adaptive Sync, NVIDIA G-Sync compatibile

Modalità LowBlue Mode, Flicker Free, Low Input Lag

Porte 2x DisplayPort 1.4DSC USB-C con Display-Port Alt Mode, Power Delivery 90 watt

Hub USB 4x USB 3.2 Gen 1 Type A

Jack cuffie

Switch KVM

Illuminazione RGB

AOC G-Menu

Piedistallo regolabile

Garanzia di tre anni per il brun-in

Disponibilità e prezzi

AOC AGON PRO AG456UCZD sarà disponibile presso i maggiori rivenditori di settore, compreso Amazon Italia, nei prossimi giorni; il prezzo è di 1.299 euro, cifra sicuramente non per tutti che però prevede anche una garanzia di tre anni per il burn-in.

