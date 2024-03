TCL si conferma tra le aziende più attive nel panorama dei televisori smart next-gen di fascia alta con tecnologia MicroLED e annuncia la nuova gamma X11H, una serie di TV con caratteristiche (e prezzi) a dir poco impressionanti che sicuramente non è adatta a tutte le tasche, ma evidenzia senza dubbio la costante evoluzione tecnologia dei pannelli dell’azienda cinese. La serie TCL X11H si compone al momento di soli tre modelli, proposte tutte molto interessanti ma inevitabilmente sovrastate dal nuovo top di gamma TCL, parliamo dell’ X11H Max Home Cinema con diagonale da 163 pollici e un pannello a dir poco stupendo con una luminosità di picco XDR pari a 10.000 nit. Ma vediamone i dettagli.

TCL X11H: il televisore che tutti vorremmo nel nostro salotto

Come anticipato sopra, sono tre i modelli che formano la gamma TCL X11H, uno da 85 pollici, uno da 98 pollici e il mostruoso 163 pollici. La serie di televisori TCL X11H punta come detto sulla tecnologia MicroLED in questo caso abbinata a pannelli di tipo VA con risoluzione 4K. Siamo di fronte a pannelli top di categoria, dotati di un local dimming sino a 14.112 zone e una luminosità di picco dichiarata in 6.500 nit; buona anche la frequenza di aggiornamento che si spinge a 144 hertz, mentre il reparto multimediale non è da meno visto il sistema audio integrato 6.2.2 che può essere ulteriormente ampliato sino a 7.1.4 canali.

Tornando al top di gamma però, il TCL X11H 163″ Home Cinema, il produttore ha voluto davvero strafare, proponendo un display non solo enorme, ma anche con un’ottima qualità dell’immagine visto il gamut a 22 bit e il supporto HDR 12 bit. Un vero colosso il nuovo flagship di TCL che però, come facile sospettare, arriva a un prezzo a dir poco proibitivo, 799.999 yuan che al cambio sono poco più di 102.000 euro!

La nuova serie TCL X11H è stata annunciata al momento in Cina e dovrebbe debuttare in Europa solo nei prossimi mesi, si presume dopo l’estate. Per chi fosse interessato a questi televisori, a dir poco allettanti, teniamo a precisare che le varianti da 85 pollici e 98 pollici sono decisamente più accessibili in quanto a prezzo, pur rimanendo prodotti di fascia alta (o enthusiast). Nel dettaglio, TCL X11H 85″ costa 29.999 yuan (3.828 euro circa) mentre il TCL X11H 98″ sale a quota 49.999 yuan (6.381 euro).

Caratteristiche tecniche TV TCL X11H MicroLED:

Dimensioni pannello: 85, 98 e 163 pollici

Tecnologia: MicroLED

Tipologia pannello: VA

Risoluzione: 4K (2160P)

Frequenza di aggiornamento 144 Hz

Local dimming: a 14.112 zone, 10.368 zone per X11H 85″

Luminosità di picco: 6.500 nit (10.000 nit HDR per X11H 163″)

Audio: multicanale 6.2.2

Gamut: 22 bit + HDR 12 bit (per X11H 163″)

