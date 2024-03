Microsoft è al lavoro su una versione unificata di Microsoft Teams che consentirà agli utenti di passare senza problemi tra un account e l’altro, siano essi account aziendali o personali. La nuova app, attualmente in fase di test, sarà rilasciata a breve e sarà completamente integrata all’interno di Windows 11 in una futura versione del sistema operativo.

Microsoft Teams, popolare applicazione utilizzata per comunicare soprattutto in ambito lavorativo (e non solo), ha sempre offerto un’esperienza confusa ai suoi utenti, obbligandoli ad installare due diverse versioni dell’applicazione sul proprio computer per poter utilizzare l’account personale e l’account aziendale.

Nel mese di aprile verrà finalmente lanciata una versione unificata dell’applicazione, attualmente in fase di test, che includerà un selettore di account accessibile dalla sezione del profilo. Non sarà quindi necessario installare separatamente la versione gratuita di Microsoft Teams per gli account personali e la versione “aziendale o dell’istituto di istruzione” per gli account lavorativi, rendendo l’utilizzo del servizio di messaggistica più completo e personale.

Le novità della versione unificata di Microsoft Teams

Tramite un post sul proprio blog ufficiale, Microsoft ha affermato di aver ricevuto costantemente feedback dagli utenti personali e professionali, che richiedevano a gran voce una versione dell’applicazione che permettesse di avere un facile accesso e una semplice transizione tra account personali e di lavoro.

La nuova versione, che come già detto verrà rilasciata per tutti il prossimo mese, permetterà di utilizzare “un’unica app per tutti i tipi di account Teams”. In futuri aggiornamenti, sarà anche possibile selezionare l’account da utilizzare quando si partecipa ad una riunione attraverso un link o addirittura partecipare ad un meeting senza effettuare l’accesso col proprio account.

La versione unificata di Microsoft Teams permetterà inoltre di avviare diversi account con icone separate sulla barra delle applicazioni, evitando così spiacevoli inconvenienti durante l’utilizzo. Le notifiche verranno anche completamente riviste e permetteranno di identificare facilmente da quale account provengono, includendo anche maggiori dettagli e azioni rapide eseguibili direttamente dal banner di notifica.

Inizialmente Microsoft aveva integrato Teams direttamente all’interno della barra delle applicazioni di Windows 11, ma questa funzionalità, disponibile solo per gli account personali, è stata abbandonata nei recenti aggiornamenti nel sistema operativo obbligando gli utenti ad installare due applicazioni separate.

Con il lancio della versione unificata ad aprile, dunque, l’azienda intende rimuovere le due versioni di Microsoft Teams rilasciando una singola app per tutti i tipi di account, che tornerà ad essere integrata all’interno di Windows 11 con la versione 24H2 in arrivo nel corso dell’anno.

