L’adolescente drogato di smartphone e social è uno dei luoghi comuni dei tempi che corrono, ma un recente sondaggio porta alla luce elementi contrastanti. Da un lato c’è chi si sente felice quando non utilizza lo smartphone, dall’altro ci sono giovani che provano ansia quando privati del dispositivo.

Secondo un nuovo sondaggio condotto da Pew Research su un campione di 1.453 adolescenti statunitensi di età compresa tra 13 e 17 anni, rispettivamente ben il 74% e il 72% riferiscono di sentirsi felici e in pace quando si staccano dai propri smartphone. Ciononostante il 44% degli intervistati ha affermato di provare un senso di ansia quando si separano dal proprio dispositivo mobile.

Dato che per entrambe le domande è stato intervistato lo stesso campione di adolescenti, sembra esserci una relazione alquanto tossica tra i giovani e i loro smartphone, ma allo stesso tempo il 70% degli intervistati afferma che gli smartphone offrono più vantaggi che danni.

La maggior parte dei giovani afferma inoltre che gli smartphone rendono più facile per loro perseguire hobby, interessi e creatività, mentre un sorprendente 42% afferma che gli smartphone rendono più difficile l’apprendimento di buone abilità sociali.

Anche i genitori faticano a separarsi dallo smartphone

Dallo studio è risultato inoltre che metà dei genitori afferma di aver controllato lo smartphone dei propri figli adolescenti, ma quasi la metà degli adolescenti (46%) afferma che a volte i loro stessi genitori sono distratti dallo smartphone quando cercano di parlare con loro.

Se non altro da questo sondaggio sembra che gli adolescenti siano abbastanza consapevoli dei potenziali comportamenti malsani che l’uso dello smartphone può favorire.

Recentemente il governo del Regno Unito ha annunciato un piano per vietare l’uso dello smartphone nelle scuole, citando le preoccupazioni dei genitori sul tempo trascorso davanti allo schermo dei dispositivi, mentre organizzazioni come l’UNESCO hanno sollevato timori in merito a problemi di rendimento scolastico legati all’uso dello smartphone durante la scuola.

Esistono degli strumenti pensati per frenare l’utilizzo dilagante degli smartphone, come ad esempio l’app Benessere Digitale o gli avvisi del tempo trascorso su TikTok, ma essere consapevoli a volte non basta.

