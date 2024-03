Torniamo a parlare di Swiitol, brand di cui vi abbiamo già riferito qualche settimana fa, per segnalarvi una nuova promozione, attiva sullo store online TomTop, e relativa stavolta all’incisore laser Swiitol C24 Pro, caratterizzato da una potenza di picco di 24 watt. Il nuovo modello è caratterizzato da un’elevata velocità (fino a 30.000 mm/min) e dalla compatibilità con i software più diffusi, sia su Windows che su Mac.

Swiitol C24 Pro

Come lascia dunque intendere il nome, Swiitol C24 Pro è dotata di un laser che può raggiungere i 24 watt di potenza, che gli permettono di avere una capacità di taglio non indifferente. Parliamo di 20 millimetri di legno, 12 millimetri di materiale acrilico nero, ma anche della possibilità di incidere in maniera precisa, con una risoluzione di 0,08 x 0,01 millimetri, su numerosi materiali, quali acciaio inossidabile, ceramica, vetro e molto altro.

La ridotta messa a fuoco del raggio laser è dovuta alla tecnologia di accoppiamento a doppia compressione di nuova generazione e il risultato sono delle incisioni ancora più precise, con disegni più dettagliati che mai. La taglierina/incisore, fornita come spesso accade per questa tipologia di prodotti, in kit da assemblare, utilizza un’asta a vite integrata con un motore passo-passo che consentono alla testina laser di muoversi in maniera ancora più precisa e rapida, mantenendo invariata nel tempo questa capacità.

Sul modulo laser è installato un filtro panoramico, che protegge gli occhi filtrando oltre il 97% dei raggi ultravioletti, rendendo quindi superfluo l’utilizzo di occhiali protettivi. La scheda madre a 32 bit è in grado di elaborare i dati in maniera veloce e accurata, migliorando notevolmente l’efficienza e la qualità del taglio e delle incisioni.

Ampio e variegato il supporto software, a partire da Windows (XP/7/8/10) e macOS, con numerosi formati utilizzabili ma anche utilizzando l’applicazione Burnlab disponibile sia per smartphone e tablet Android che iOS.

