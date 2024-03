Le funzionalità di ricerca visiva basate sull’intelligenza artificiale sono arrivate sugli occhiali da sole Ray-Ban Meta Smart Glasses lo scorso anno, mettendo in risalto le potenzialità garantite da tale tecnologia.

Nell’ultima versione beta è stata implementata una nuova feature piuttosto interessante: ci riferiamo ad una soluzione che è in grado di identificare i punti di riferimento in varie località e di fornire agli utenti varie informazioni, agendo come una sorta di guida turistica per i viaggiatori.

Novità per i Ray-Ban Meta Smart Glasses

Ad annunciare tale novità è stato nelle scorse ore Andrew Bosworth, CTO di Meta, che con un post su Threads ha voluto mettere in risalto il lavoro degli sviluppatori volto a migliorare le funzionalità basate sull’intelligenza artificiale multimodale.

In particolare, Bosworth ha precisato che a partire da questa settimana inizieranno i test relativi alla possibilità per gli utenti iscritti al programma beta di ottenere informazioni sui punti di riferimento più famosi.

Tra gli esempi condivisi dal CTO di Meta vi è un’immagine del Golden Gate Bridge (con la spiegazione del motivo per il quale è stato scelto il colore arancione), una foto delle case Painted Ladies di San Francisco (con varie informazioni sulle loro origini) e un’immagine della Coit Tower (con una descrizione che racconta la sua storia).

Anche Mark Zuckerberg nelle scorse ore ha voluto fornire una dimostrazione delle potenzialità dei Ray-Ban Meta Smart Glasses, che utilizzano l’audio per fornire all’utente una descrizione di ciò che sta guardando.

In sostanza, i nuovi occhiali smart del colosso dei social ci confermano che le funzionalità basate sull’intelligenza artificiale ci stanno facendo avvicinare a grandi passi a quella che, fino a pochi anni fa, sembrava solo fantascienza.

