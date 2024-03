Che Intel sia ancora oggi il leader di settore nel mercato processori non è certo una novità. Con tutti i pro e i contro del caso, anche gli ultimi dati finanziari pubblicati recentemente dal produttore avevano confermato che il colosso di Santa Clara continua a dominare in fatto di market-share e vendite nel segmento PC desktop e notebook, questo nonostante la concorrenza a dir poco agguerrita di brand come AMD e Apple.

A consolidare ulteriormente questo trend, importante anche per gli analisti di settore, ci pensa l’ultimo report di Canalys che, analizzando le vendite PC dell’ultimo trimestre 2023, è uscita con un’infografica e un report che mettono nero su bianco i risultati ottenuti dall’azienda di Pat Gelsinger rispetto ai diretti competitor. Per chi come noi segue il settore tech, questi risultati non sono così sconcertanti, soprattutto se valutiamo i vari segmenti di mercato (non dimentichiamo le CPU server ad esempio) e i settori emergenti, in primis quelli che puntano sull’Intelligenza Artificiale e tutta l’industria specializzata che sta nascendo intorno al fenomeno.

Mercato processori PC: Intel vende quasi il triplo di AMD e Apple messe insieme

Passando al report proposto dai colleghi di Canalys, i dati snocciolati si riferiscono alle vendite globali di PC relative all’ultimo trimestre dello scorso anno, ovvero tra ottobre e dicembre 2023. I risultati non lasciano spazio ad alcuna interpretazione e vedono Intel staccare nettamente AMD e Apple con ben 50 milioni di PC venduti nel Q4 2023, in crescita del 3% su base annua; per avere un termine di paragone, AMD insegue a quota 8 milioni e Apple a 6 milioni, rispettivamente in calo dell’1% e del 4% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno.

Dati alla mano, Intel detiene ora il 78% del market-share e ha venduto quasi il triplo di CPU rispetto ad Apple e AMD messe insieme, con quest’ultima staccatissima al 13% di market-share nonostante gli ottimi risultati ottenuti dai prodotti Ryzen desktop e mobile basati su architettura Zen4. La restante fetta di mercato, o sarebbe meglio dire le briciole, se la dividono appunto Apple e produttori “minori” come Mediatek e Qualcomm (si parla di CPU per PC ricordiamo). In termini di fatturato invece, Intel fa segnare 41 miliardi di dollari, in crescita del 2% su base annuale, seguita da Apple a 8 miliardi di dollari (+8%) e AMD a 6 miliardi di dollari (+6%).

Lo studio di Canalys non si ferma qui e offre interessanti spunti anche sui produttori e partner Intel per i PC desktop e notebook, evidenziando se vogliamo “il peso” di ciascuna azienda in termini di vendite. In cima alla lista Intel troviamo Lenovo (al 25%) e HP (23%), seguite da Dell, Acer e ASUS; Lenovo si conferma leader anche per quanto riguarda i sistemi basati su tecnologia e CPU AMD (40%), con HP e ASUS in seconda e terza posizione in quanto a vendite.

In chiusura c’è posto anche per un’analisi dei trend di vendita e dei risultati ottenuti dal segmento PC nelle varie regioni del globo a fine 2023. Il settore dei PC desktop domina in Europa, Africa e Asia (Pacifico), mentre i notebook sono tra le opzioni preferite in Cina e America Latina; da segnalare invece che il mercato nordamericano è orientato più su tablet e affini.

Tradotto in numeri, a oggi il segmento dei notebook traina il settore con un market-share di quasi il 70%, il resto delle vendite sono riferite al mercato dei PC desktop che, tra alti e bassi, rimane comunque sempre vivo grazie alla costante evoluzione e al continuo ricambio generazionale.

