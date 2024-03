Lo scorso 6 marzo, l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCOM) ha comminato una sanzione a X per la violazione del divieto di pubblicità del gioco d’azzardo. Il social network di Elon Musk dovrà pagare oltre un milione di euro (1.350.000 euro per la precisione), come si legge nel comunicato stampa pubblicato dall’ente oggi, 12 marzo 2024, che spiega: “AGCOM ha riscontrato nove violazioni, una per ogni singolo account contrassegnato dalla “Spunta Blu”, relativi a contenuti aventi natura di comunicazione pubblicitaria di siti che svolgono attività di gioco e scommessa con vincite in denaro”.

Considerando quanto recita l’articolo 9 del cosiddetto decreto dignità (delibera n. 65/24/CONS), è vietato pubblicizzare il gioco d’azzardo e, il fatto che X abbia oscurato solo 7 dei 9 account coinvolti nella questione, ha portato l’Autorità a sanzionare il social network e a ordinare la disattivazione degli altri due profili e l’inibizione di tutti gli ulteriori contenuti illeciti caricati in seguito alla notifica dell’atto di contestazione.

X (ex Twitter) è solo l’ultima delle piattaforme multate dall’AGCOM, che nelle operazioni di vigilanza sul rispetto del divieto di pubblicizzare il gioco d’azzardo ha sanzionato anche YouTube per 750.000 e 450.000 euro, Google per 2.250.000 euro, Twitch per 900.000 euro e Meta per 5.580.000 e 750.000 euro.

