Rivian, casa produttrice di SUV e fuoristrada elettrici nata nel 2018, ha presentato tre nuovi modelli di auto: il modello R2, R3 e R3X.

L’obbiettivo che Rivian sembra voler perseguire con questi suoi nuovi modelli è quello di espandere il proprio mercato proponendo delle auto competitive dal punto di vista del prezzo, anche a confronto dei veicoli a combustione usati ancora dalla grandissima parte della popolazione. La nuova Rivian R2, infatti, verrà venduta ad un prezzo minimo di 45.000 dollari, una cifra più bassa rispetto a molte auto a combustione e molto inferiore ai 70.000$ e 76.000$ che sono la cifra minima per l’acquisto dei propri modelli precedenti, la R1T e la R1S. I modelli R3 e R3X, invece, non hanno ancora un prezzo ufficiale ma RJ Scaringe, CEO dell’azienda, ha dichiarato che questi costeranno ancora meno del modello R2.

Le caratteristiche di Rivian R2

La R2 promette circa 550km di autonomia e un’accelerazione che le consentirebbe di andare da 0 a 100km/h in soli 3 secondi.

Per quanto riguarda le dimensioni R2 è un po’ più piccola rispetto alla Rivian R1S. Come possiamo vedere nell’immagine sotto, il modello R2 è lungo 4,71 metri, alto 1,70m e ha un interasse di 2,93m.

R2 sarà disponibile nelle versioni a motore singolo, doppio o triplo, utilizzerà la porta di caricamento NACS di Tesla che, a differenza di quella presente nei modelli R1T e R1S, si troverà sulla parte posteriore del veicolo.

L’auto farà uso di batterie a celle cilindriche 4695, 15mm più alte rispetto alle 4680 di Tesla, che andranno ad alimentare anche le 11 telecamere e i 5 radar e il computer di bordo a disposizione del conducente.

L’ampio cofano dell’auto potrà contenere, secondo i singolari metri di misura statunitensi, “Un trolley e uno zaino o fino a sei buste della spesa”. L’auto potrà disporre anche di un sostegno per biciclette da apporre sul retro.

Gli interni del SUV sono un vero cambiamento rispetto a quelli dei suoi fratelli maggiori. Se infatti Rivian ha ricevuto qualche critica per la mancanza di un vano portaoggetti sotto il cruscotto dei modelli R1T e R1S, nella nuova R2 di vani ce ne sono addirittura due. Modifiche che si estendono anche al volante che sarà equipaggiato con due rotelle di scorrimento (come quelle dei mouse, per intenderci) con feedback aptico dinamico: un’esperienza che si può apprezzare a pieno soltanto provandola, assicura Scaringe.

Tutti i sedili, poi, sono totalmente reclinabili: una misura pensata tanto per garantire maggiore spazio di carico che per dare la possibilità, durante lunghi viaggi o situazioni di emergenza, di dormire comodamente dentro l’auto stessa. Le portiere, così come quelle dei modelli precedenti, saranno fornite di una torcia che si accenderà all’apertura delle stesse.

Per quanto riguarda il sistema di intrattenimento dell’auto, Rivian ha scelto di seguire l’esempio di Tesla e di affidarsi ad un sistema operativo proprietario privo del supporto ad Apple CarPlay o Android Auto

La Rivian R2 può essere preordinata al prezzo di 100$ e dovrebbe entrare in produzione nel 2026.

I modelli R3 e R3X

Un po’ a sorpresa, al termine della presentazione della R2, Rivian ha presentato anche i modelli R3 e R3X, un po’ più piccoli, economici e sportivi, con la R3X votata particolarmente alle performances.

Come il modello R2 anche le R3 e R3X garantiscono circa 480km di autonomia e un’accelerazione che permetterà di andare da 0 a 100km in 3 secondi. Sarà dotata di 11 telecamere, 5 radar e batterie a celle cilindriche 4695 ricaricabili tramite la porta NACS di Tesla. Rivian assicura un tempo di ricarica che porterebbe le batterie dal 10 all’80% in soli 30 minuti.

Uno dei punti di forza dovrebbe essere il cruscotto posteriore che avrebbe la possibilità di aprirsi per aumentare ancora di più lo spazio di carico disponibile, così come i sedili che saranno tutti totalmente reclinabili.

Rivian fa una scommessa con questi suoi nuovi modelli di SUV. Il successo (ad ogni il modello R2 ha già raccolto 68.000 preordini) potrebbe rimpinguare le casse della casa automobilistica che ha perso 1,58 miliardi di dollari negli ultimi tre mesi del 2023 portando a 5,4 miliardi di dollari le perdite dello scorso anno. Per far fronte a questa situazione finanziaria Rivian ha annunciato di dover licenziare il 10% dei propri impiegati (per la terza volta in due anni), mentre verrà chiusa per diverse settimane una fabbrica in Illinos per migliorare la catena di montaggio per il modello R1. Una nuova fabbrica, dal valore di 5 miliardi di dollari verrà invece aperta nello stato della Georgia