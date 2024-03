A cinque anni dall’ultimo aggiornamento importante, l’app di Twitch è finalmente pronta per un profondo restyling. L’annuncio arriva direttamente dal sito ufficiale del canale viola, che con una nota ufficiale fa il punto sul futuro prossimo della piattaforma e sulle molte novità in arrivo.

Tra queste spicca sicuramente il rinnovamento dell’app mobile: non ci sono ancora tempistiche precise, ma si parla genericamente di piani per il 2024. L’interfaccia di Twitch non è mai stata delle più riuscite e intuitive, e con l’evoluzione della fruizione dei media sui social network degli ultimi anni il bisogno di ripensare l’esperienza utente in maniera radicale si è fatto sempre più pressante.

Un feed in stile TikTok

Ma cosa dobbiamo aspettarci, nel concreto, dalla prossima app di Twitch? A quanto pare al centro ci sarà il nuovo feed Discovery, che dovrebbe essere l’esperienza più verticale e orientata allo scroll e all’incontro con numerosi contenuti. Come si legge nel comunicato della piattaforma si tratterà di

“[…] un feed scorrevole di live streaming o clip con filtri per aiutarti a vedere rapidamente le ultime novità dagli streamer che segui e scoprire nuovi contenuti, anche quando hai solo pochi minuti a disposizione.”

Insomma, se Twitch per sua natura è legato a contenuti estesi (fino ad arrivare alle “maratone”, ovvero giorni interi di live), c’è la volontà di ampliare l’orizzonte e creare un ambiente adatto anche ad una fruizione più rapida e limitata nel tempo, in stile TikTok, valorizzando le clip e la possibilità di saltare da un canale all’altro. Ma anche di continuare a seguire i propri canali preferiti in modalità differenti da quelle della live, dal momento che chi produce i contenuti non può essere sempre in streaming.

Anche l’apertura verso l’esterno aumenterà, dal momento che la viralità dei contenuti oggi è uno scambio e una ridondanza tra diverse piattaforme social: lo stesso breve video può cominciare la sua vita su TikTok, ad esempio, e poi diffondersi e consolidare la propria popolarità a suon di visualizzazioni anche su Instagram e Facebook tramite i Reels e sugli Shorts di YouTube. E quindi se un anno fa è stato introdotto uno strumento che consente la condivisione di clip su TikTok, con la nuova app arriverà anche la possibilità di esportarle direttamente su Instagram.

Storie più ricche e abbonamenti più cari

Sempre nella direzione di un maggiore coinvolgimento va anche l’introduzione di nuove funzionalità per le storie finalizzate a facilitare la condivisione di aggiornamenti rapidi con la community anche al di fuori delle live. Tra le novità in vista, Twitch cita esplicitamente la possibilità di caricare brevi storie video, quella di ingrandire le foto tramite pinch-to zoom e quella di rendere disponibili clip da condividere nelle storie.

I cambiamenti in arrivo, che vanno anche oltre i confini dell’app mobile, interesseranno anche come prevedibile il cuore economico della piattaforma, ovvero gli abbonamenti. Da qualche tempo, infatti, Twitch ha aumentato il costo degli abbonamenti ai canali in alcuni stati (Regno Unito, Canada ed Australia sono stati i primi ad essere coinvolti da fine febbraio), e questa modifica è destinata a diffondersi gradualmente su scala globale, raggiungendo presumibilmente anche noi. Dall’azienda, comunque, non sono ancora arrivate comunicazioni più specifiche sulle regioni che saranno interessate dal cambiamento e sulle relative tempistiche: nel corso dell’anno, comunque, sicuramente dobbiamo aspettarci qualcosa in questo senso.

Twitch parla di una mano tesa verso gli streamer, che conserveranno la stessa percentuale di guadagno sugli abbonamenti, arrivando quindi ad incassare di più che in precedenza anche grazie ad un programma Plus che per premierà ulteriormente i migliori creatori. Certo, dal punto di vista degli utenti invece il discorso cambia: e forse anche per questo è più che mai necessaria una ristrutturazione dell’app che possa tenere il pubblico attivo anche oltre le lunghe live, con più spazi e soluzioni studiate per i contenuti on-demand.