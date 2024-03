Rollme ha lanciato un nuovo anello intelligente che punta sul prezzo economico e alcune caratteristiche apprezzabili come l’ampia autonomia.

Rollme R2 condivide alcune caratteristiche con Rollme R1 Health Smart Ring lanciato di recente e offre varie funzionalità di monitoraggio della salute che tracciano parametri come la frequenza cardiaca, il livello di ossigeno nel sangue e la qualità del sonno.

Il nuovo smart ring di Rollme pesa di circa 2,9 grammi e non dispone del sensore per il monitoraggio della temperatura come l’R1, tuttavia consente il controllo da remoto della fotocamera dello smartphone.

Tra le altre caratteristiche, il dispositivo indossabile supporta varie modalità sportive e il conteggio dei passi, con risultati visualizzabili in un’app dedicata.

L’azienda afferma che Rollme R2 offre fino a 60 giorni di autonomia in modalità standby e fino a 10 giorni con un utilizzo tipico, il che non è male rispetto a dispositivi come Oura Ring che arrivano a sette giorni.

L’R2 è certificato IP68 per la resistenza all’acqua e come il modello precedente si ricarica in modalità wireless quando viene riposto nell’astuccio.

Disponibilità e prezzi dello smart ring Rollme R2

Rollme R2 è disponibile in sei taglie dalla 7 alla 12 nei tre colori oro, bianco e nero ed è acquistabile sul sito Web dell’azienda al prezzo di 89,99 dollari. Maggiori informazioni sono disponibili qui.

