Non solo Nothing Phone (2a): per il marchio di Carl Pei, infatti, l’evento “Fresh Eyes” di oggi, martedì 5 marzo, è stata l’occasione di presentare finalmente senza più veli il primo smartphone di fascia media del proprio catalogo, ma anche di svelare alcuni prodotti del sub-brand CMF.

Nello specifico stiamo parlando di CMF Buds e CMF Neckband Pro: i primi sono auricolari true wireless, mentre i secondi sono auricolari wireless (e cioè comunicano con lo smartphone senza fili, ma sono tra di loro connessi da un cavo) con un focus maggiore verso chi cerca un prodotto da impiegare durante l’attività sportiva.

Entrambi sono già disponibili all’acquisto, anche se per ora solo sul mercato indiano, ma il lancio qui in Italia almeno per CMF Buds come esclusiva Amazon è già fissato, ed è vicinissimo: i preordini cominceranno allo scoccare della mezzanotte di martedì 12 marzo, mentre le vendite vere e proprie avranno inizio il 18 marzo. Non sappiamo ancora, invece, se Nothing abbia intenzione di portare da noi prima o dopo anche CMF Neckband Pro.

CMF Buds: design e specifiche

Ma procediamo con ordine, e cominciamo ad esaminare le caratteristiche degli auricolari CMF Buds. Pur essendo true wireless, si potrebbe dire che Nothing riprende qui il filo del discorso dall’inizio, dal momento che il primissimo prodotto del brand, precedente perfino al Phone (1) che l’ha fatto conoscere al grande pubblico, è stato proprio un paio di cuffiette, le Ear (1).

Nonostante CMF sia un sub-brand di Nothing, anche in questo caso ci troviamo di fronte ad un prodotto che non manca della caratteristica più riconoscibile della casa madre, ovvero l’attenzione al design.

Se le Nothing Ear (1) erano il manifesto di un’estetica che ha come cardine l’utilizzo di superfici trasparenti che permettono all’utente di affacciarsi sull’interno dei dispositivi, i prodotti targati CMF invece parlano una lingua diversa (come già visto su Watch Pro e Buds Pro), fatta di linee originali che si sviluppano però con materiali concreti e opachi.

Il tocco di originalità più visibile sta nell’elemento circolare in alluminio che spicca sull’esterno del case in plastica e consente di assicurarlo ad un cordino, oltre alla colorazione arancione – quella più identitaria per CMF – che si affianca alle altre due tonalità disponibili e decisamente più classiche, una scura e una chiara (dark grey e light grey).

Sul fronte delle caratteristiche tecniche, i CMF Buds pur presentandosi come una versione più economica dei Buds Pro non mancano di due qualità fondamentali per un paio di auricolari true wireless moderni: ci sono infatti l’ANC, e cioè la cancellazione attiva del rumore (che è però a 42 dB rispetto ai 45 dB del modello Pro), e la modalità trasparenza, che permette di poter indossare le cuffie senza essere isolati dall’ambiente circostante. I microfoni invece di essere 6 come sulla versione Pro sono 4.

Gli auricolari sono dotati di controlli touch, Bluetooth 5.3 con supporto Fast Pair e alla connessione a due dispositivi oltre ad offrire una modalità dedicata al gaming che ottimizza la latenza.

Un’altra caratteristica importante è sicuramente la certificazione IP54 per la resistenza alla polvere e all’acqua. Sotto il profilo strettamente sonoro, invece, troviamo dei driver da 12,4mm con Ultra Bass Technology 2.0. Tramite l’app Nothing X è inoltre possibile intervenire dal proprio smartphone per personalizzare i parametri dell’equalizzatore oltre che le gesture legate ai controlli touch.

All’appello mancano ancora un paio di elementi fondamentali: l’autonomia e il prezzo. I CMF Buds sono dotati di una batteria da 45mAh che secondo quanto dichiarato dal produttore è in grado di garantire fino ad 8 ore di riproduzione musicale con una singola carica. Se nell’equazione inseriamo anche la batteria della custodia (ricaricabile rapidamente tramite porta USB-C), che ha una capienza di 460 mAh, allora l’autonomia complessiva si attesta attorno alle 35 ore e mezza. CMF assicura inoltre che 10 minuti di ricarica siano sufficienti per assicurarsi 6,5 ore di utilizzo.

CMF Neckband Pro: design e specifiche

Con un prezzo di 2.000 rupie indiane – al cambio attorno ai 22 euro, per intenderci – i Neckband Pro sono una proposta ancora più economica ed aggressiva rispetto ai Buds. È vero, non sono auricolari true wireless, ma solo wireless: e però questo elemento per un certo tipo di utenza è un vantaggio.

Il problema delle cuffiette senza fili, infatti, sta nella facilità con cui si possono perdere. Per chi vuole un paio di auricolari wireless da impiegare durante lo sport, e ha paura che gli auricolari si sfilino nel bel mezzo di uno scatto o di un movimento brusco, ecco che il laccetto per il collo diventa salvifico, oltre ad essere una comodità in tutti gli scenari permettendo di sfilare le cuffiette lasciandole cadere senza troppe preoccupazioni, magari agganciandole tramite le estremità magnetiche di cui CMF le ha dotate, e in ogni senza doverle ogni volta riporre nell’apposita custodia.

Oltretutto l’ANC con cui CMF ha equipaggiato i Neckband Pro è superiore a quello offerto dai Buds (50 dB contro 42 dB), e c’è pure un microfono in più (5 contro i 4 dei Buds) e una maggiore resistenza a polvere ed acqua grazie alla certificazione IP55, oltre a non mancare la modalità a bassa latenza (120ms) studiata per il gaming.

L’interazione con Neckband Pro è gestita in maniera analogica dallo “Smart Dial” circolare presente sul laccetto da collo. Il profilo tecnico si completa con driver da 13,6 mm con supporto all’Ultra Bass Technology 2.0. La ricarica rapida anche qui, come sui Buds, avviene tramite USB-C, e l’autonomia dichiarata è di 37 ore con una ricarica.

Per Neckband Pro ci sono tre diverse opzioni cromatiche, le stesse che ritroviamo anche sui Buds: orange, dark grey e light grey.

Prezzi e disponibilità

Le cuffie CMF Buds saranno in vendita su Amazon a 39 euro, con preordini al via il 12 marzo e vendite aperte dal 18 marzo. Le CMF Neckband Pro invece saranno in vendita solo in India, ma nel corso dei prossimi mesi dovrebbero arrivare anche in Europa al prezzo di 35 euro.