Seppur malvolentieri, Apple si sta adeguando a quanto previsto dal Digital Markets Act (DMA) che entrerà in vigore questa settimana in UE.

Tra le varie concessioni per poter operare come gatekeeper nel Vecchio Continente, il colosso di Cupertino dovrà rendere più semplice il passaggio da un dispositivo iPhone a un dispositivo Android.

In quest’ottica Apple ha annunciato che sta lavorando a un modo più semplice per trasferire dati da un iPhone a uno smartphone della concorrenza, il che include la possibilità di trasferire dati tra browser sullo stesso dispositivo nel modo più facile possibile.

Apple faciliterà il cambio di browser per gli utenti iPhone in UE

La società fa sapere che sta progettando una soluzione di cambio browser che prevede di rendere disponibile entro la fine del 2024 o l’inizio del 2025 e aggiunge che entro marzo del 2025 sarà anche possibile modificare l’app di navigazione predefinita, che per i dispositivi Apple è Safari.

Il documento di Apple descrive la funzionalità come una soluzione che aiuta i fornitori di sistemi operativi mobili a sviluppare strumenti più semplici per trasferire dati da un iPhone a un telefono non Apple.

L’azienda afferma che i piani per questa funzionalità si baseranno sugli strumenti di migrazione esistenti già offerti da altre società, quindi Apple potrebbe sfruttare l’app Passa ad Android che Google mette a disposizione degli utenti iPhone.

Altre concessioni che Apple dovrà accettare per adeguarsi al DMA includono la possibilità di eseguire browser non basati su WebKit, installare app store di terze parti e utilizzare sistemi di pagamento alternativi.