Logitech amplia la propria offerta di webcam di fascia alta e annuncia il debutto di MX Brio che, stando a quanto riportato nel comunicato ufficiale rilasciato dall’azienda, rappresenta il modello più avanzato ideato e realizzato da Logitech per quanto riguarda le webcam consumer. Progettata per soddisfare le richieste degli utenti più esigenti in fatto di streaming, ma non solo (vedi ambito lavorativo), Logitech MX Brio arriva anche nella variante MX Brio 705 for Business, ottimizzata ovviamente per le aziende. L’ultima aggiunta nel catalogo Logitech si inserisce di diritto nell’ecosistema Master Series che, insieme alle tastiere e ai mouse serie MX, garantisce agli utenti prestazioni e qualità senza compromessi.

Un annuncio decisamente importante per il produttore svizzero che, attraverso il direttore generale di MX Business, Anatoliy Polyanker, dichiara:

Sappiamo che gli utenti MX collaborano e comunicano da molti ambienti diversi e hanno bisogno di una webcam versatile che offra la migliore qualità video e audio. MX Brio è la nostra webcam di altissima qualità, caratterizzata da ampie capacità di personalizzazione e di mostrare se stessi o il proprio lavoro nel miglior modo possibile.

Ecco cosa offre la nuova webcam Logitech MX Brio

Logitech MX Brio viene definita dall’azienda come una delle webcam più avanzate che possiamo reperire attualmente in commercio; offre una risoluzione Ultra HD 4K e un sensore avanzato di nuova generazione con pixel più grandi del 70% rispetto al “vecchio” modello di punta Logitech, ovvero la Brio 4K. La qualità dell’immagine è sicuramente tra le priorità di questa webcam, potenziata e “aiutata” dall’Intelligenza Artificiale per migliorare la correzione automatica della luce, fornendo al contempo immagini più nitide e naturali del volto, migliorando sino a due volte i dettagli ottenibili in condizioni di scarsa illuminazione.

Logitech MX Brio consente poi diverse opzioni di personalizzazione, permettendo agli utenti di regolare manualmente esposizione, tinta, vivacità, campo visivo e molto altro, il tutto con l’aiuto di strumenti com Logi Options+, Logi Tune e l’immancabile software G HUB. Tra le altre caratteristiche da segnalare c’è poi la modalità “Mostra”, utile per condividere facilmente schizzi o altri oggetti fisici sulla propria scrivania semplicemente inclinando la webcam. MX Brio dispone inoltre di due microfoni beamforming per ridurre il rumore di fondo, otturatore per la privacy integrato, senza dimenticate la funzione di inquadratura automatica RightSight.

Per il settore IT come anticipato arriva invece MX Brio 705 for Business, modello aziendale plug-and-play compatibile con la maggior parte delle piattaforme di videoconferenza ed certificato per Microsoft Teams, Google Meet e Zoom, compatibile anche con Chromebook. In chiusura segnaliamo che anche la linea MX Brio si allinea alla politica sostenibile portata avanti da Logitech; questa webcam infatti è certificata a zero emissioni di carbonio, utilizza sino all’82% di plastica riciclata e la carta dell’imballaggio proviene da foreste certificate FSC o da altre fonti controllate.

Specifiche tecniche Logitech MX Brio

Altezza: 44 mm

Larghezza: 98 mm

Profondità: 36 mm

Peso senza clip: 137 grammi

Risoluzioni supportate: 4K/30fps e 1080p/60 fps

Tipo di messa a fuoco: messa a fuoco automatica avanzata

Tipo di obiettivo: vetro

Tipo di microfono incorporato

Doppio microfono beamforming per la riduzione del rumore

Portata del microfono: Fino a 1,2 m

Campo visivo diagonale (dFoV): 90°/78°/65°

Sensore di immagine: Sony STARVIS da 8,5 MP

Zoom hardware: Zoom digitale 4x

Copriobiettivo integrato: Sì

Connettività: cavo rimovibile da USB-C a USB-C, supporto USB 3.0

Lunghezza cavo: 1,5 m

Clip di montaggio universale

Funzionalità: RightLight 5 con ottimizzazione dell’immagine HDR e bilanciamento del bianco Show Mode

Software: Logi Options+ o G HUB

Compatibilità: Windows 10 o versioni successive macOS 10.15 o versioni successive ChromeOS e Linux (base)



Disponibilità e prezzi

Logitech MX Brio è disponibile nelle colorazioni graphite e pale grey sul sito ufficiale del produttore a 239,99 euro, prezzo che sale a 269 euro per Logitech MX Brio 705 for Business; la nuova webcam Logitech si può acquistare allo stesso prezzo anche su Amazon (vedi offerta), compresa la versione business riservata alle aziende (vedi offerta).​

