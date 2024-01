Il team di sviluppatori di WhatsApp continua a lavorare senza sosta al miglioramento di questo popolare servizio di messaggistica istantanea, introducendo nuove funzionalità e risolvendo i bug riscontrati, il tutto con l’obiettivo di garantire agli utenti un’esperienza sempre più ricca.

E così nelle scorse ore è stato dato il via al rilascio di una nuova versione beta dell’applicazione dedicata ai dispositivi basati su iOS: stiamo parlando della versione 24.2.10.73.

WhatsApp Beta introduce una novità

Nelle scorse settimane è emerso che gli sviluppatori sono al lavoro su una funzione Passkey per aiutare gli utenti a verificare i propri account in quelle situazioni in cui riscontrano un problema durante l’accesso (il tutto dando priorità sia alla sicurezza che alla comodità).

Già riscontrata nell’app Android, questa funzionalità sbarca anche su iOS con la versione 24.2.10.73 beta.

Così come viene mostrato da questo screenshot, il team di WhatsApp sta sviluppando una nuova sezione in cui gli utenti potranno configurare la propria Passkey e tale soluzione dovrebbe migliorare la procedura di accesso, eliminando la necessità del codice a 6 cifre per accedere al proprio account.

Dopo aver configurato la Passkey, gli utenti potranno accedere ai propri account usando i metodi di autenticazione esistenti (come Face ID, Touch ID o il passcode del dispositivo).

Al momento tale funzionalità è ancora in fase di sviluppo e non vi sono informazioni su quando potrebbe essere messa a disposizione di tutti gli utenti.

Come aggiornare l’applicazione

Per provare in anteprima le novità introdotte nella versione di WhatsApp per iOS è necessario iscriversi al programma TestFlight beta (potete trovare la pagina dedicata seguendo questo link), che purtroppo è al completo oramai da tempo.

Chi invece volesse aggiornare l’applicazione all’ultima versione stabile più recente, può farlo tramite l’App Store attraverso questo link.

Seguite i nostri canali WhatsApp: Il nostro canale TuttoTech | Il nostro canale PrezziTech

Potrebbe interessarti anche: le nostre guide di WhatsApp