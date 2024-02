WhatsApp continua a introdurre novità attraverso il programma TestFlight beta su iOS. L’ultimo aggiornamento 24.4.10.78 porta una gradita funzionalità richiesta da tempo dagli utenti, ossia la possibilità di accedere ai report dei canali.

Gli utenti possono controllare tutte le segnalazioni tramite un’apposita sezione dell’app di WhatsApp per iOS

Dopo aver installato l’ultimo aggiornamento, disponibile su TestFlight, alcuni beta tester hanno notato la comparsa di una nuova opzione per accedere alla lista di tutte le segnalazioni effettuate dei canali tra le impostazioni dell’app. Questa feature consente di ottenere una panoramica dettagliata dei report inviati dall’utente, fornendo così maggiori informazioni sugli esiti delle proprie segnalazioni all’interno dell’app.

Tramite questa sezione sarà possibile tenere traccia e rivedere facilmente le segnalazioni inviate al team di WhatsApp, ottenendo una visione chiara delle conseguenze delle proprie azioni e contribuendo così a rendere la piattaforma più sicura. Nel caso in cui l’utente decida di segnalare un determinato canale a cui è iscritto, la relativa segnalazione sarà disponibile in questa sezione insieme all’esito della stessa una volta esaminato e concluso il caso.

Nel vedere gli esiti dei propri report su canali o aggiornamenti che violano i termini di servizio, gli utenti sperimentano un senso di empowerment e convalida. La visibilità sull’impatto delle loro azioni (ossia le segnalazioni vere e proprie) non solo rafforza la convinzione che le loro segnalazioni abbiano un impatto significativo, ma li motiva anche a continuare a segnalare in futuro. Anche la conoscenza dell’esito dei report assume un ruolo fondamentale in questo processo, in quanto fornisce loro un mezzo per valutare se il team di moderazione ha gestito adeguatamente le loro preoccupazioni, segnalate attraverso l’apposito pulsante.

Se un canale che gli utenti ritengono dovrebbe essere sospeso rimane attivo nonostante le loro segnalazioni, possono dedurre che il team di moderazione abbia chiuso il loro caso senza prendere provvedimenti. In questa situazione, potrebbero valutare la possibilità di presentare nuovamente la segnalazione per quel determinato canale, al fine di garantire che il caso venga riesaminato, magari con più attenzione e cura, e possa eventualmente portare al risultato desiderato della sospensione.

La funzione di accesso ai report dei canali è disponibile solo per alcuni beta tester che hanno installato l’ultima versione di WhatsApp beta per iOS tramite l’app TestFlight e verrà gradualmente estesa ad altri utenti nel corso delle prossime settimane.

Come aggiornare l’applicazione

Per provare in anteprima le novità introdotte nella versione di WhatsApp per iOS è necessario iscriversi al programma TestFlight beta (potete trovare la pagina dedicata seguendo questo link), che purtroppo è al completo da tempo.

Chi volesse invece aggiornare all’ultima versione stabile più recente della popolare app di messaggistica, può farlo tramite l’App Store attraverso questo link.

