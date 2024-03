È il momento giusto per acquistare un notebook, un PC desktop, un monitor o qualsiasi altro prodotto della gamma Acer. Da oggi e fino a lunedì 4 marzo 2024, infatti, è possibile sfruttare il Flash Sale Weekend dell’Acer Store. Su tutto il catalogo c’è il 15% di sconto. Non ci sono codici da utilizzare o altre procedure particolari da seguire: basta collegarsi allo store di Acer, scegliere il prodotto desiderato e completare l’acquisto. Vediamo i dettagli.

Acer Store: -15% con il Flash Sale Weekend

La nuova promozione dell’Acer Store è da cogliere al volo. Su tutto il catalogo è disponibile uno sconto del 15% che viene applicato automaticamente al carrello. Per sfruttare la promozione basta seguire il link qui di sotto e poi utilizzare la funzione di ricerca per individuare il prodotto desiderato.

Lo sconto si estende a decine e decine di prodotti e terminerà il prossimo 4 marzo. Da notare, inoltre, che è sempre disponibile la consegna gratuita ed è anche possibile optare per il pagamento in 3 rate senza interessi, scegliendo di pagare con PayPal oppure con Klarna. Anche il reso è gratuito.

Lo sconto del 15% è disponibile per tutta la gamma Acer e, quindi, per i notebook da gaming e dedicati alla portabilità, per i Chromebook, i monitor, i PC Desktop e tutti gli accessori. Per un quadro completo basta raggiungere lo store sfruttando questo link.

>> Sfrutta le offerte del Flash Sale Weekend dell’Acer Store <<

Per sfruttare lo sconto del 15%, come sottolineato in precedenza, non serve utilizzare codici sconto. Il prezzo visualizzato, infatti, viene scontato in automatico, semplicemente aggiungendo il prodotto da acquistare al carrello. Completata l’operazione, il sistema calcola lo sconto e lo applica, mostrando poi il prezzo finale, come evidenziato di seguito.

