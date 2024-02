Aqara continua a espandere il proprio portafogli prodotti e lo fa introducendo, anche sul mercato italiano, una nuova soluzione dedicata all’illuminazione. Parliamo di Aqara Ceiling Light T1M, una plafoniera da soffitto dotata di un anello luminoso in grado di creare la giusta atmosfera in ogni situazione.

Aqara Ceiling Light T1M

Disegnata per illuminare ambienti di dimensioni medie piccole, risulta infatti adatta per stanze con superficie compresa tra 5 e 20 metri quadri, è in grado di produrre sia luce bianca con temperature comprese tra 2700 e 6500K sia luce colorata con una palette di 16 milioni di colori. E per creare la giusta atmosfera è presente un anello RGB che oltre a fornire una luce ambientale soffusa, ideale per vari scenari, può essere utilizzato per indicare l’arrivo di una notifica o un allarme, proveniente dai tanti dispositivi dell’ecosistema Aqara, sia esso un campanello smart o un sistema di allarme.

Una soluzione ideale sia per chi ha problemi di udito ma anche per ambienti rumorosi, o per evitare di disturbare in determinati orari, pur mantenendo la possibilità di sapere, ad esempio, se qualcuno ha suonato al campanello (se avete un modello come questo).

Aqara Ceiling Light T1M utilizza il protocollo Zigbee (è dunque necessario utilizzare un hub Aqara per la gestione intelligente) e offre le funzioni di ripetitore Zigbee, così da ampliare la copertura del segnale e migliorare la gestione della domotica. Si tratta di una funzionalità molto comoda in caso di assenza di connettività Internet, visto che in questo modo è comunque possibile continuare a utilizzare i dispositivi Zigbee.

La nuova soluzione Aqara offre in Color Rendering Index di 90, assicurando così una resa perfetta dei colori ed è stata sottoposta a numerosi test per assicurare una vita media superiore alle 50.000 ore (quasi sei anni con la luce accesa 24 ore al giorno).

Il controllo del nuovo sistema di illuminazione avviene tramite la companion app Aqara Home, che permette quindi di creare automazioni utilizzando gli altri prodotti e sensori dell’ecosistema, sfruttando anche la compatibilità con Apple HomeKit, Amazon Alexa e Google Home cosi da estendere ulteriormente l’integrazione nella smart home.

Aqara Ceiling Light T1 è già disponibile sullo store ufficiale del brand su Amazon a 149,99 euro, com spedizione veloce e gratuita per gli iscritti al programma Amazon Prime. Per maggiori dettagli vi rimandiamo inoltre al sito ufficiale del produttore.