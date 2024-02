Il servizio di cloud gaming GeForce Now di NVIDIA subirà a breve una rilevante modifica. Nella versione gratuita del cloud, infatti, a partire dal 28 febbraio, gli utenti visualizzeranno fino a due minuti di pubblicità prima di cominciare il gioco. Tale cambiamento, però, non riguarderà il piano Priority o Ultimate.

I messaggi pubblicitari non interromperanno il gameplay, bensì, come affermato dalla portavoce di NVIDIA Stephanie Go: “Gli utenti gratuiti inizieranno a vedere fino a due minuti di annunci mentre attendono in coda per iniziare una sessione di gioco”. Ad oggi, infatti, l’opzione gratuita comporta l’attesa in fila per liberare un computer remoto prima di ogni ora di gioco gratuito. NVIDIA dichiara che gli annunci pubblicitari servirebbero a finanziare il servizio gratuito e che tale cambiamento ridurrà i tempi di attesa medi degli utenti gratuiti.

Tuttavia, la versione gratuita di GeForce Now ha dei limiti. Innanzitutto, gli utenti che utilizzano tale piano possono giocare ininterrottamente per un’ora, contro le otto ore garantite dal piano a pagamento Ultimate. L’abbonamento Ultimate offre fino a 240 FPS (o 120 FPS, la pagina web del sito non è chiara in merito) e una latenza più bassa su qualsiasi dispositivo; inoltre, gli utenti abbonati a quest’ultimo piano possono utilizzare funzionalità disponibili soltanto sull’architettura Ada Lovelace, grazie alla performance di GeForce RTX 4080 SuperPOD. Nel mese di ottobre, NVIDIA ha aumentato il prezzo delle versioni a pagamento anche in alcuni Paesi esterni agli Stati Uniti, così da far fronte all’aumento dei costi operativi a cui sono soggetti.