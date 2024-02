È ufficiale: non è più necessario inserire la password per ogni accesso effettuato nell’account PlayStation. A renderlo noto è stata la stessa Sony, la quale ha reso disponibile il supporto passkey per gli account PlayStation: è infatti possibile d’ora in avanti accedere tramite computer o dispositivo mobile utilizzando una chiave d’accesso. È quindi garantito l’accesso utilizzando lo stesso pratico metodo di sblocco dello schermo del dispositivo, come il PIN, la scansione del volto o l’impronta digitale.

Nella pagina ufficiale per l’aggiornamento, Sony presenta i vantaggi derivanti dall’utilizzo delle passkey, come, ad esempio, la velocità di accesso all’interno del proprio account e la riduzione della vulnerabilità associata ai tradizionali sistemi incentrati su password. Le passkey, appunto, non possono essere indovinate casualmente o riutilizzate, essendo legate all’account del singolo individuo e sono gestite esclusivamente da quest’ultimo.

Come attivare una passkey su Playstation

I passaggi per attivare una passkey sono i seguenti:

Accedi a “Gestione Account”; Vai su “Sicurezza” e attiva “Accedi con passkey”; Seleziona “Crea una passkey”; Scegli in che modo desideri creare una passkey, poi segui le istruzioni visualizzate sullo schermo per completare la configurazione.

Una volta completata la creazione della passkey desiderata, riceverete un’email di conferma. L’azienda, però, specifica come, nel caso l’utente utilizzi il sistema operativo Android, debba assicurarsi che l’account Google sia compatibile con i servizi Google Play. Inoltre, alcuni smartphone Android potrebbero richiedere eventualmente l’installazione dell’app per scanner QR per alcune tipologie di passkey. Infine, alcune chiavi di sicurezza hardware potrebbero riscontrare problemi; in questo caso, si consiglia l’utilizzo di passkey sincronizzate su dispositivi mobili.