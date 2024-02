Il team di Instagram nonostante l’enorme successo di questo social network continua a lavorare al suo miglioramento, introducendo nuove funzionalità che possano arricchire l’esperienza offerta.

Stando alle ultime indiscrezioni, tra le novità in fase di lavorazione ne troviamo una che riguarda una funzionalità iOS e che dovrebbe consentire agli utenti di guardare Reels senza la necessità di scaricare l’intera applicazione.

Instagram introduce una gradita novità per gli utenti iOS

In sostanza, l’idea del team di sviluppatori di Instagram è sfruttare App Clip, funzionalità introdotta da Apple nel 2021 con iOS 14 e che viene descritta dal colosso di Cupertino come una piccola parte di un’applicazione che consente agli utenti di svolgere rapidamente un’attività (come ad esempio noleggiare una bicicletta, pagare il parcheggio o ordinare del cibo).

Ebbene, con la versione 319.0.2 di Instagram, disponibile per i beta tester via TestFlight, viene introdotto il supporto alla funzionalità App Clip e ciò significa che avranno la possibilità usare una sorta di mini app, in modo da provare determinate funzioni senza scaricare l’applicazione intera.

Per quanto riguarda Instagram, la funzionalità App Clip viene sfruttata per permettere di visualizzare i Reels con l’interfaccia nativa del popolare social network, un po’ come avviene già con TikTok.

E così se si riceve su iMessage un collegamento a un Instagram Reel, si aprirà nell’App Clip invece che nel browser Web predefinito e sarà possibile continuare a scorrere per guardare altri contenuti popolari e persino toccare per condividere un Reel specifico con altri utenti.

Dopo aver guardato sei Reels, l’App Clip chiede all’utente di scaricare l’applicazione intera di Instagram per continuare a guardare i contenuti.

Al momento non vi sono informazioni su quando tale novità sarà messa a disposizione di tutti gli utenti attraverso la sua implementazione in una versione stabile dell’applicazione.

Potete scaricare Instragram per iOS dall’App Store seguendo questo link.