Il rapporto tra arbitri e tifosi è da sempre controverso e pieno di polemiche. Cosa vede esattamente l’arbitro durante una partita? Perché prende certe decisioni e non altre? Domande che ogni tifoso si sarà posto almeno una volta, soprattutto dopo una decisione controversa.

Ebbene, presto alcuni di questi interrogativi potranno finalmente trovare risposta. È stato infatti annunciato che nel campionato di Serie C verrà introdotta una novità rivoluzionaria: la cosiddetta referee cam, una speciale videocamera indossata dall’arbitro che permetterà ai telespettatori di vedere esattamente ciò che lui vede in campo.

Il primo test della referee cam verrà effettuato in una partita ufficiale di Serie C

L’esordio di questa tecnologia avverrà in occasione di una partita del prossimo turno di campionato tra due squadre di Serie C, Cesena e Pineta, che si sfideranno domenica 25 febbraio, nel pomeriggio. La referee cam sarà indossata dall’arbitro designato per la gara e le immagini catturate verranno trasmesse in diretta, permettendo così al pubblico da casa di avere una prospettiva del tutto inedita.

Si tratta di un test che ha del rivoluzionario e che potrebbe cambiare radicalmente il modo di vivere e commentare le partite. Vedere una gara dal punto di vista dell’arbitro significa comprendere meglio le sue decisioni, capire cosa può vedere o meno da determinate posizioni. Insomma, significa entrare letteralmente nei suoi panni.

Di seguito trovate le parole di Matteo Marani, presidente di Lega Pro:

La referee cam sarà poi protagonista in una partita di ogni turno di playoff. Riuscire a fornire al pubblico la visuale dell’arbitro, ciò che da decenni tutti gli appassionati sognano di vedere, rappresenta un successo incredibile, rafforzando ancor più il legame tra calcio e tifoseria. È una svolta epocale che può portare solo benefici.

Quali sono le prime reazioni e le prospettive future

È facile immaginare che un’innovazione simile possa suscitare reazioni contrastanti nel mondo del calcio. C’è chi la accoglie con entusiasmo, ritenendola un passo avanti epocale nel rapporto tra tifosi, squadre e direttori di gara; altri invece sono più scettici, temendo che possa creare ulteriori polemiche anziché spegnerle.

Ad ogni modo, questa sperimentazione aprirà scenari del tutto inediti, che potrebbero portare in futuro a nuovi utilizzi della referee cam anche in altre competizioni, oltre alla Serie C. Dipenderà molto dal successo di questo primo test e da come verrà accolta dai telespettatori, dai tifosi e dagli addetti ai lavori.

Non resta che attendere domenica per vedere coi nostri occhi il campo da gioco con la prospettiva privilegiata che finora era riservata solo all’arbitro. Un’emozione che nessun tifoso vorrà perdersi.

