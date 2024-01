DAZN Free è una nuova opzione annunciata nella mattinata di oggi, 23 gennaio, dalla società di media sportivi. Si tratta di una modalità che permette di vedere gratuitamente varie partite di calcio in diretta e altri contenuti, fruibili registrandosi a DAZN senza dover pagare alcunché.

DAZN Free: come funziona e contenuti inclusi

Chi non è già abbonato a DAZN, può usufruire dei contenuti gratuiti disponibili su DAZN Free aprendo la pagina web dazn.com/home e cliccando su uno dei contenuti gratuiti disponibili nella home page, passaggio necessario per accedere alla pagina di registrazione, gratuita, che necessita soltanto di e-mail, nome e cognome.

Fatto questo, l’utente ha accesso innanzitutto a una selezione di partite di calcio in diretta: LALIGA EA Sports (la massima serie calcistica spagnola), Liga Portugal Betclic (la massima serie del campionato portoghese), l’Emirates FA Cup (la principale coppa nazionale di calcio inglese), le tre amichevoli della Riyadh Season Cup in Arabia Saudita, oltre al calcio femminile con le partite della UEFA Women’s Champions League e Serie A eBay femminile. Fra gli altri contenuti gratuiti di DAZN Free ci sono anche gli highlights, alcuni format originali della piattaforma e la CEV Champions League di Volley maschile e femminile.

Questi sono i primi eventi sportivi visibili gratuitamente in Italia con DAZN Free, anche tramite l’app:

Venerdì 26 gennaio: Tottenham – Manchester City (FA CUP)

Sabato 27 gennaio: Roma – Sampdoria (Serie A eBay Femminile)

Lunedì 29 gennaio: Inter Miami – Al Hilal (Riyadh Season Cup)

Martedì 30 gennaio: Ajax – Roma (UEFA Women’s Champions League)

Mercoledì 31 gennaio: Barcellona – Osasuna (LALIGA EA Sports)

Giovedì 1 febbraio: Inter Miami – Al Nassr (Riyadh Season Cup)

Sabato 3 febbraio: Milan – Fiorentina (Serie A eBay Femminile)

Sabato 3 febbraio: Porto – Rio Ave (Liga Portugal Betclic)

Giovedì 8 febbraio: Al Nassr – Al Hilal (Riyadh Season Cup)

Maggiori informazioni su DAZN Free e sulle altre opzioni di abbonamento del servizio sono reperibili nel link qui sotto.

