Da circa un mese il team di WhatsApp sta lavorando su una funzionalità che offre agli utenti iPhone la possibilità di trasferire la proprietà dei loro canali. Ora possiamo farci un’idea più chiara di cosa aspettarci da questa novità grazie all’ultimo aggiornamento di WhatsApp beta per iOS.

Alcuni beta tester ora hanno accesso a una nuova opzione nella schermata delle informazioni sul canale, la quale consente loro di trasferire facilmente la proprietà dei propri canali. Tuttavia è importante notare che il destinatario dovrà accettare l’invito per diventare il nuovo proprietario del canale.

WhatsApp testa il trasferimento di proprietà per i canali su iOS

Questa novità torna utile ad esempio quando un utente desidera delegare la responsabilità della gestione del proprio canale per vari motivi, come circostanze personali, cambiamento nelle priorità, cause di forza maggiore, ecc.

In questo modo è possibile rinunciare alla responsabilità della gestione del proprio canale pur mantenendone la continuità sotto la guida di una persona fidata.

La funzionalità per trasferire la proprietà del canale è attualmente disponibile per alcuni beta tester che eseguono l’ultima versione 24.4.10.70 di WhatsApp beta per iOS dall’app TestFlight e verrà distribuita a un numero più ampio di utenti nel corso dei prossimi giorni.

