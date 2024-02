Lian Li è probabilmente una delle aziende più rinomate e navigate nel panorama della componentistica e accessori per il PC building e i sistemi di raffreddamento. I suoi case sono tra i più ricercati, per qualità/estetica, prestazioni e ottimizzazioni ad hoc per gli assemblatori, ma anche i dissipatori a liquido e le ventole UNI Fan con sistema proprietario a singolo cavo non sono da meno.

Attivo ormai dal lontano 1983, il produttore taiwanese è sempre generoso di novità e propone costantemente idee innovative che, molto spesso, vengono riprese dai competitor, confermandone così la validità. Rimanendo in tema, in queste ore Lian Li è presente alla Digital Expo 2024, vetrina ideale per la nuova generazione di prodotti che dovremmo vedere nei prossimi mesi sul mercato retail; c’è posto per i case, i sistemi a liquido, gli alimentatori e le scrivanie-PC gaming. Ma vediamo tutto nel dettaglio.

Le novità Lian Li alla Digital Expo 2024

Tra i protagonisti dell’esposizione Lian Li alla Digital Expo 2024 ci sono i case per PC di nuova generazione, prodotti che di primo acchito risultano molto interessanti, non solo sul versante estetico, ma anche per l’evoluzione del design interno e del posizionamento delle varie componenti. Si parte con il Lian Li SUP-01, un case compatto da 45 litri che si fa notare subito per un layout particolare che prevede l’installazione della scheda grafica posizionata frontalmente e un sistema di raffreddamento rivisitato.

Dotato di pannelli mesh per ottimizzare per il flusso d’aria, SUP-01 sfrutta il posizionamento unico della GPU e delle sue ventole come prese d’aria, mentre le ventole poste sul lato destro sono configurate in estrazione. Nonostante le dimensioni, questo chassis supporta schede madri ATX, cavo riser PCI-E 4.0 e offre spazio per dissipatori AIO da 280 a 360 mm; per lo storage sono presenti due slot per SSD o HDD sino a 3,5″, con vani rimovibili e filtri antipolvere magnetici. Il prezzo del Lian Li SUP-01 sarà di 149,99 dollari.

Con il Lian Li DAN Cases A3 ci spostiamo invece sui case più compatti, parliamo di un Micro-ATX con tutti i pannelli mesh interamente in acciaio e pannello frontale in tessuto. Questo modello supporta schede madri standard, radiatori da 360 mm e tre ventole da 120 mm (o 2 da 140 mm); la GPU si installa orizzontalmente, mentre la staffa regolabile per l’alimentatore (max 140 mm) offre diverse opzioni per schede video da 33 a 40 centimetri.

Le opzioni sono diverse, mentre non manca una staffa mobile per due SSD da 2,5″ e un ulteriore montaggio per SSD o HDD nella parte inferiore; il pannello I/O frontale include infine due USB Type-A, jack audio e una porta USB Type-C. Il prezzo di Lian Li DAN Cases A3 è fissato a 69,99 dollari.

Non poteva mancare una rivisitazione di uno dei migliori cavalli di battaglia Lian Li, ovvero il tanto amato e venduto O11 VISION, rinnovato con due nuove varianti, 011 VISION BACK CONNECT e O11 Vision Chrome. Il primo supporta schede madri ATX e M-ATX standard e con connettori inversi, mantenendo il classico schema senza pilastri, pannelli in vetro temperato e supporto per due ventole da 120 mm; il Lian Li O11 Vision Chrome invece si fa notare più che altro per l’estetica con vetri cromati e illuminazione personalizzabile avanzata, il tutto con un prezzo di 149,99 dollari.

​Passiamo ai dissipatori a liquido AiO, altro punto forte di Lian Li che con il rinnovato GALAHAD II LCD SHIFT introduce un approccio unico al percorso dei tubi, consentendo di infilarli accanto al radiatore per un’estetica davvero pulita. Questi tubi utilizzano particolari camere d’aria ad alta resistenza solitamente adoperate in ambito server, facili da piegare e grazie a protezioni in plastica conferiscono un aspetto senza soluzione di continuità.

Il Lian Li GALAHAD II LCD SHIFT è equipaggiato anche con un pannello LCD da 2,88″ sul blocco waterblock, controllato dal software L-Connect e prevede un radiatore da 360 x 32 mm ad alte prestazioni con ventole spesse 28 mm; nessun dettaglio al momento sul possibile prezzo.

​Novità anche in campo alimentatori con la linea Lian Li EDGE, ottimizzata nel form-factor appositamente per i case a doppia camera. Il telaio prevede un disegno a rete per favorire la dissipazione, mentre riguardo le “chicche” proposte dall’azienda troviamo quattro connettori USB aggiuntivi, utili per sfruttare al meglio dispositivi come STRIMER, UNI FAN o GALAHAD AIO. La serie Lian Li EDGE include anche un cavo di alimentazione da 600 W 12 VHPWR per le GPU più recenti e due tipi di cavi SATA; Lian Li offrirà due colorazioni, nero e bianco, con tre varianti: 1.300 W con certificazione 80+ Platinum, 1.000 W certificato 80+ Gold e 850 W 80+ Gold.

​Chiude questa carrellata di nuovi prodotti Lian Li la “scrivania-case” DK-07, una soluzione che cerca di coniugare al meglio tecnologia e design elegante. Caratterizzata da un piano in vetro che copre la camera dei componenti, circondata da pannelli in alluminio, la DK-07 integra un display OLED trasparente LG da 30″ che funziona come un secondo monitor senza oscurare il sistema.

Lo scomparto che ospita la piattaforma hardware supporta fino a due radiatori da 360/280 mm e sei ventole da 120 mm o cinque da 140 mm nella parte anteriore; in alternativa è possibile installare un radiatore da 360 e tre ventole da 120 mm sul lato destro, oppure un radiatore da 280/360 mm e tre ventole da 120 mm o due da 140 mm montate sulla sinistra.

Lian Li DK-07 può ospitare anche schede grafiche top di gamma fino a 4 slot e 340 mm di lunghezza, mentre lato archiviazione è possibile integrare un totale di quattro dischi da 3,5″ o 2,5″; altre caratteristiche includono infine un cassetto accessibile dall’alto (a destra), un portabicchieri integrato con opzioni di raffreddamento o riscaldamento (a sinistra) e un hub USB retrattile sul ripiano del tavolo. Anche questo un prodotto abbastanza interessante e forse di nicchia che però al momento non sappiamo ancora quanto costerà.

