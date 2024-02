I display trasparenti esistono da oltre un decennio a livello di concept e Samsung ha mostrato il prototipo di un notebook trasparente al CES 2010. Ora sembra che questa tecnologia sia pronta per essere commercializzata, poiché è trapelata una nuova immagine di un presunto notebook trasparente di Lenovo.

Il noto leaker Evan Blass ha condiviso un render di un prototipo di notebook Lenovo trasparente che dovrebbe essere presentato al MWC che si terrà a Barcellona a fine mese,

L’immagine trapelata suggerisce la presenza di una tastiera completamente piatta e sensibile al tocco, inoltre si vede una stilo e lo sfondo del desktop è quello di Windows 11, ma quali sarebbero i vantaggi di un prodotto del genere?

Trapela una nuova immagine di un notebook Lenovo

Se lo schermo è trasparente il suo contenuto dovrebbe essere visibile anche a chi abbiamo di fronte e questo potrebbe essere un problema per la privacy.

In Cina e in Giappone esistono già dei treni dotati di display OLED trasparenti, inoltre LG ha annunciato che al MWC presenterà una TV trasparente che secondo le indiscrezioni verrebbe lanciata sul mercato nel 2024.

C’è da dire che non tutto quello che si vede negli eventi come il MWC arriva sugli scaffali. Ad esempio l’anno scorso Lenovo ha esposto un laptop arrotolabile che permetteva di trasformare il display orizzontale 4:3 da 12,7 pollici in uno schermo verticale 8:9 da 15,3 pollici premendo un pulsante, ma da allora non si è saputo più niente in merito.

