Anticipate in versione quasi un mese fa nella versione Kith, Bose ha presentato nelle scorse ore un nuovo paio di cuffie true wireless molto particolari, le Bose Ultra open-ear. Sono degli auricolari aperti, cioè che permettono di non perdere il contatto con l’ambiente circostante perché lasciano libero il canale uditivo, agganciandosi a mo’ di orecchino nella parte bassa dell’elice. Le immagini rendono meglio l’idea, che trovate sotto assieme alle specifiche tecniche, alle funzioni e al prezzo di queste Bose Ultra open-ear.

Caratteristiche, funzioni e immagini delle cuffie Bose Ultra open-ear

Sono delle cuffiette wireless piccole e dalla forma a semicerchio, dotate di connettività Bluetooth 5.3, di 4 microfoni (complessivamente) e di una batteria che promette fino a 7 ore e mezza di autonomia con volume impostato a 75 dB e modalità audio Immersivo spenta, se attiva Bose promette 4 ore e mezza. Si ricaricano completamente in un’ora e possono usufruire della carica extra quando riposte nella custodia (19 ore e mezza in più), che impiega a sua volta circa 3 ore per ricaricarsi, tramite cavo USB-C. Per quanto riguarda invece le dimensioni, gli auricolari misura no 1,9 x 1,7 x 2,7 cm, la custodia di ricarica 4,2 x 6,5 x 2,6 cm. Presente anche la certificazione IPX4 per la resistenza alla pioggia leggera e al sudore.

La desueta vestibilità delle Bose Ultra open-ear è la particolarità di queste cuffie, che presentano un giunto flessibile che collega l’altoparlante al corpo e le rende facilmente adattabili, posizionandosi in prossimità del canale uditivo, ma senza occluderlo. In maniera simile alle cuffie a conduzione ossea, che trasmettono l’audio tramite le ossa craniche, anche questo dispositivo nasce proprio per garantire consapevolezza dell’ambiente circostante durante l’ascolto e sicurezza anche mentre si praticano attività che richiedono di rimanere vigili, ad esempio una corsa o un giro in bici.

Le Bose Ultra open-ear vantano la funzione Auto Volume che regola i livelli di volume in base alla rumorosità dell’ambiente, la tecnologia Bose SimpleSync per abbinarle a soundbar e altoparlanti smart di Bose oltre alle modalità Stereo e Immersiva, a garanzia di un’ottima resa sonora tridimensionale, modalità gestibili tramite pulsanti.

Prezzo e disponibilità delle Bose Ultra open-ear

Le Bose Ultra open-ear sono già disponibili in Italia nei colori nero e bianco fumo. Costano 349,95 euro di listino e si possono comprare sul sito di Bose, oppure su Amazon e presso altri rivenditori terzi.

