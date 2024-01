Bose ha annunciato le nuove cuffie true wireless Ultra Open Earbuds in collaborazione con il marchio di moda e lifestyle Kith.

Il prodotto si presenta più come un accessorio di moda che come un classico dispositivo audio indossabile, in quanto si agganciano delicatamente alle orecchie e lasciano il condotto uditivo libero in modo da poter percepire anche l’ambiente circostante.

Bose lancia le cuffie Ultra Open Earbuds come accessorio di moda

Le cuffie Kith for Bose Ultra Open Earbuds si agganciano al padiglione auricolare con un meccanismo a molletta invece di essere fissati con l’antiestetico archetto.

L’azienda afferma che in questo modo le cuffie possono essere indossate con un cappello, occhiali o gioielli, anche per tutto il giorno, poiché è possibile udire contemporaneamente sia l’audio che l’ambiente circostante.

Le specifiche sono scarse al momento, ma Kith parla di sette ore e mezza di riproduzione con Bose Immersive Audio per il suono spaziale e di una suite aggiuntiva di tecnologie all’avanguardia.

Il marchio Bose è stato sostituito con un logo Kith realizzato con lo stesso stile dell’iconico brand audio sia sugli auricolari che sulla custodia di ricarica.

Le cuffie TWS Kith for Bose Ultra Open Earbuds saranno disponibili dal 22 gennaio al prezzo di 300 dollari su kith.com e in selezionati negozi Kith in quantità estremamente limitate.

È probabile che Bose rilascerà presto anche una versione con il proprio marchio del prodotto, al contrario di quanto siamo abituati a vedere nell’ambito delle collaborazioni tra brand che operano in settori differenti.

