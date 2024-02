Mancano pochi giorni per approfittare di una nuova promozione di LG che sconta notebook (e non solo). Oltre alle offerte di cui vi parlavamo la scorsa settimana, ve ne segnaliamo altre due piuttosto interessanti: un bundle formato da LG gram 16 e da un monitor da 27″, e un notebook venduto singolarmente, LG gram 14. Seguiteci che vi spieghiamo come approfittarne.

LG gram 14 e gram 16 a ottimi prezzi con questa nuova promozione, anche in bundle

Prima di entrare nel merito dell’offerta, le presentazioni. I tre prodotti scontati di cui vi parliamo qui sono LG gram 16Z90R in coppia con il monitor LG 27MK60MP-W della Serie MK60MP, e l’offerta singola su LG gram 14ZB90R.

L’offerta bundle di LG

Partiamo proprio dall’offerta bundle, che ha protagonista LG gram 16Z90R, un notebook ultraleggero con Windows 11 Pro che monta un display da 16″ di tipo IPS in formato 16:10 con risoluzione 2,5 K (2560 x 1600 pixel) con trattamento antiriflesso e copertura dello spazio colore DCI-P3 del 99%. La versione in offerta sul sito di LG è dotata di un processore Intel Core i5-1340P su piattaforma Intel Evo, con scheda grafica integrata Intel Iris Xe. Per quanto riguarda le memorie, monta 16 GB di RAM DDR5 da 6000 MHz non espandibili, a differenza dello spazio di archiviazione, di serie un’unità SSD da 512 GB NVMe M.2 Gen4, espandibile fino a 2 TB.

Questo ultrabook di LG è dotato di connettività Bluetooth 5.1, Wi-Fi 802.11ax Dual Band, e di una dotazione di porte completa per essere un notebook così leggero e sottile: ci sono due ingressi Thunderbolt 4 USB C Gen3x2 e altrettante USB A 3.2 Gen2x1, una HDMI, un ingresso per schede microSD e un ingresso jack audio da 3,5 mm. Per il resto, LG gram 16Z90R ha una tastiera retroilluminata con tastierino numerico, un ampio touchpad, due altoparlanti da 10 W complessivi con Dolby Atmos, due microfoni, una webcam 1080p Full HD compatibile con Windows Hello e una batteria da 80 Wh ricaricabile tramite un caricabatterie USB-C da 65 W.

Da sottolineare anche le dimensioni e il peso di questo notebook, uno dei computer portatili da 16″ più leggeri (pesa 1,19 kg) e compatti sul mercato: misura 35,5 x 1,68 x 24,23 cm.

Il monitor con cui viene venduto in coppia in occasione della promozione citata è un dispositivo di fascia economica. LG Serie MK60MP è un monitor da 27″ dotato di un pannello di tipo IPS in 16:9 con risoluzione Full HD (1920 x 1080 pixel), frequenza di aggiornamento di 75 Hz e luminosità di 250 cd/m².

Non ha gli altoparlanti integrati, ma vanta alcune chicche che non sempre si trovano su monitor della sua fascia di prezzo, ad esempio la tecnologia AMD FreeSync che riduce gli artefatti legati al tearing e gli scatti dell’immagine, la Dynamic Action Sync per minimizzare il ritardo nelle immagini, o ancora, il Black Stabilizer per migliorare le parti più scure.

Per quanto riguarda le dimensioni e il peso questi sono i suoi numeri, in entrambi i casi con lo stand incluso: 611,2 x 453,9 x 209,4 m, per 4,8 kg.

Grazie all’offerta in vigore fino al 14 febbraio 2024 sul sito web di LG è possibile risparmiare un bel po’ sull’acquisto di questi due prodotti: LG gram 16Z90R con il monitor da 27″ LG 27MK60MP-W della Serie MK60MP. Sono disponibili in coppia al prezzo di 1.189,81 euro invece di 1.348,99 euro, sconto ottenibile accendendo al sito web di LG o registrandosi (se non si ha già un account). Basta aggiungere i prodotti al carrello e in fase di checkout verrà mostrato il prezzo scontato riportato. A seguire il link diretto per approfittarne.

Acquista LG gram 16 in coppia con il monitor a 27″ di LG a 1.189,81 euro

LG gram 14 in offerta a un ottimo prezzo

Chi volesse risparmiare un po’ e cercasse un ultrabook ancor più portatile, farebbe bene a tenere in considerazione LG gram 14ZB90R. Si tratta della variante da 14″ del notebook citato sopra, un dispositivo dotato di Windows 11 Home e dello stesso processore Intel Core i5-1340P su piattaforma Intel Evo, con GPU Intel Iris Xe Graphics e stessi numeri relativi alla memoria: 16 GB di RAM DDR4X da 4600 MHz non espandibili e SSD da 512 GB, espandibili fino a un massimo di 2 TB (su due slot).

Lo schermo, da 14″come anticipato, è un IPS in formato 16:10 con risoluzione Full HD+ (1920 x 1200 pixel) e copertura dello spazio colore DCI-P3 del 99%. Da segnalare la presenza di due altoparlanti Dolby Atmos da 3 W complessivi, di una webcam 720p, di due microfoni e di una tastiera retroilluminata, senza tastierino numerico in questo caso.

Per quanto riguarda invece la connettività, LG gram 14ZB90R può contare su Bluetooth 5.1, Wi-Fi 802.11ax Tri-Band e sulla seguente dotazione di porte: due Thunderbolt 4 USB C 4 Gen3x2, due USB A 3.2 Gen2x1, una HDMI, un ingresso per schede microSD e un jack audio da 3,5 mm. La batteria è da 72 Whr e si ricarica tramite un caricabatterie USB C da 65 W.

Anche in questo caso, vale la pena menzionare i numeri relativi alle dimensioni e al peso di questo notebook di LG: 31,3 x 1,68 x 21,52 cm, per 999 grammi.

In occasione di questa promozione, è possibile acquistare LG gram 14 così configurato al prezzo di 925,22 euro invece di 1049 euro seguendo gli stessi passaggi citati sopra: accendendo al sito web di LG o registrandosi (se non si ha già un account) e poi aggiungendo i prodotti al carrello; il prezzo scontato viene mostrato in fase di checkout.

Acquista LG gram 14 in offerta a 925,22 euro

Anche questa promozione è in vigore fino al 14 febbraio, e ricordiamo che, in entrambi i casi riportati, include la garanzia extra di 3 mesi (che aggiuntiva rispetto a quella standard di 2 anni) e che è possibile scegliere il pagamento a rate tramite Findomestic, a tasso zero e con primo pagamento a maggio 2024.

Tutti i prodotti in sconto per la promozione di LG

