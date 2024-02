Xiaolang Zhang, un ex ingegnere Apple dichiarato colpevole di aver rubato i segreti commerciali relativi al Progetto Titan è stato condannato.

L’accusa risale al 2018 quando l’ingegnere lasciò Apple al termine di un congedo parentale per unirsi a XMotors, una startup con sede in Cina che sviluppa tecnologia autonoma per le auto.

Al tempo Apple affermò di aver notato un comportamento evasivo al momento della sua uscita, cosa che ha portato a un’indagine da parte del team di sicurezza dei nuovi prodotti dell’azienda di Cupertino.

Ex ingegnere Apple condannato per furto di segreti commerciali

Zhang si è dichiarato non colpevole delle accuse poco dopo essere stato accusato nel 2018, ma nell’agosto 2022 si è dichiarato colpevole e questa settimana è arrivata la sua condanna: 120 giorni di reclusione e 3 anni di libertà vigilata, oltre a una sanzione di 146.984,00 euro.

Durante la sua permanenza in Apple, Zhang aveva lavorato su molteplici prodotti, inclusa la progettazione e il test di circuiti stampati in grado di analizzare i dati provenienti dai sensori.

Una delle aree in cui l’ingegnere cinese ha operato era Project Titan, la tecnologia per le auto a guida autonoma di Apple. Attraverso le indagini è emerso che Zhang aveva rubato numerosi file dell’azienda, incluso un documento di 25 pagine con schemi tecnici di un circuito stampato per un veicolo autonomo, presumibilmente la chiacchierata Apple Car.

