Per adeguarsi alla legislazione antitrust prevista dal Digital Markets Act (DMA) dell’Unione Europea, Apple dovrà rendere disponibili le app per iPhone anche in luoghi alternativi al suo App Store nel Vecchio Continente.

In quest’ottica la società ha introdotto il supporto per ciò che chiama “App Marketplace”, tuttavia approfitta per ribadire che l’App Store è ancora il posto migliore per scaricare app per iPhone.

Apple accoglie gli utenti UE dell’App Store con un nuovo avviso di benvenuto

La seconda beta di iOS 17.4 mostra un nuovo avviso di benvenuto agli utenti iPhone quando aprono l’App Store per la prima volta dopo aver installato l’aggiornamento.

In breve l’avviso informa che l’App Store è un “luogo sicuro e affidabile” per scaricare app e giochi per iOS e sembra voler mettere in guardia gli utenti in merito al reperimento di app per iPhone negli store alternativi.

Questo non sorprende visto che Apple trattiene una commissione del 30% su tutti gli acquisti effettuati nell’App Store, infatti molti dirigenti Apple come Phil Schiller si sono espressi contro il DMA e gli app store alternativi, sostenendo che porteranno “nuovi rischi” agli utenti di iPhone.

Anche se Apple sta aprendo iOS al libero mercato, l’azienda pone dei requisiti elevati che gli sviluppatori devono soddisfare per rendere i propri app store disponibili agli utenti nell’UE.

A parte il fatto che si tratti di una questione di sicurezza o di mancati incassi, il DMA entrerà in vigore il 7 marzo, quindi Apple ha ancora un mese di tempo per rilasciare al pubblico iOS 17.4.