Motorola allarga la sua gamma di smartwatch e presenta Moto Watch 40, un nuovo prodotto che come il nome suggerisce costituisce un’opzione più compatta ed economica rispetto agli altri modelli già presenti sul mercato. Il dispositivo si aggiunge a Moto Watch 70 e Watch 200, lanciati durante la primavera dello scorso anno: andiamo a scoprire le principali caratteristiche e le funzionalità.

Moto Watch 40 è ufficiale con Watch OS e Google Fit

Partiamo subito con lo specificare che Moto Watch 40 non è uno smartwatch Wear OS: esattamente come gli altri modelli della gamma, offre il sistema operativo Moto Watch OS, che a giudicare dall’autonomia dichiarata dovrebbe risultare meno energivoro (e al contempo meno completo) dell’OS di Google.

A bordo abbiamo uno schermo LCD da 1,57 pollici, che può visualizzare più di 85 quadranti per personalizzarne l’aspetto. La cassa è in lega di zinco ed è disponibile nelle colorazioni Phantom Black e Rose Gold, la prima con cinturino nero e la seconda con cinturino bianco (silicone in entrambi i casi). Il produttore offre la possibilità di acquistare cinturini diversi, facilmente intercambiabili (da 18 mm). Non manca ovviamente la certificazione IP67 contro acqua e polvere, grazie alla quale è possibile utilizzare lo smartwatch senza particolari preoccupazioni in qualsiasi situazione.

A livello software, Moto Watch OS supporta la visualizzazione delle notifiche dello smartphone collegato tramite Bluetooth, anche se non permette di rispondere o di effettuare chiamate direttamente dal polso. A disposizione diverse funzionalità pensate per il benessere e l’attività fisica, come il monitoraggio del battito cardiaco 24 ore su 24, del livello di ossigeno nel sangue (SpO2), del sonno e dello stress, anche attraverso la compatibilità con Google Fit.

La batteria di Moto Watch 40 è da 240 mAh e promette secondo la casa alata una durata di circa 10 giorni: la ricarica rapida consente di tornare al 100% in circa 25 minuti. Questo un riepilogo delle specifiche tecniche di Moto Watch 40:

display LCD da 1,57 pollici

connettività Bluetooth 5.0 LE

cinturino da 18 mm, 175 +/- 5 mm

cassa in lega di zinco

accelerometro, HRM, SpO2

certificazione IP67 contro acqua e polvere

batteria da 240 mAh con ricarica rapida e autonomia di 10 giorni

sistema operativo: Moto Watch OS

dimensioni e peso: 30,8 x 45,9 x 10,2 mm, 26 g

Prezzo e uscita di Moto Watch 40

Moto Watch 40 è disponibile negli Stati Uniti nelle colorazioni Phantom Black e Rose Gold al prezzo consigliato di 64,99 dollari, corrispondenti a poco più di 60 euro al cambio attuale. Per il momento non abbiamo informazioni sul possibile lancio sul mercato europeo, ma torneremo sull’argomento in caso di novità.

