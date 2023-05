Nella giornata di oggi Motorola ha aggiornato la sua famiglia di smartwatch annunciando due novità: Moto Watch 70 e Moto Watch 200. Il primo è un orologio di fascia economica, dotato di un display LCD da 1,69″; di categoria superiore l’altro, un dispositivo molto elegante, con uno schermo AMOLED più grande e diverse funzioni smart, chiamate al polso comprese. In attesa dell’eventuale debutto sul mercato italiano, scopriamone le principali caratteristiche e funzioni.

Caratteristiche, funzioni e immagini di Moto Watch 70 e Watch 200

Specifiche tecniche di Moto Watch 200

A parte la forma squadrata, il software Moto Watch OS e alcune funzioni di base, sono due smartwatch molto differenti, sia per caratteristiche tecniche che per posizionamento. Ma partiamo dal più ricco.

Motorola Moto Watch 200 è un orologio dotato di uno schermo AMOLED touchscreen da 1,78″, posto in una scocca realizzata in alluminio (misura 38 x 46,5 x 12,3 mm e pesa 45 grammi) compatibile con cinturini da 20 mm e resistente alle immersioni in acqua fino a 50 metri di profondità.

Integra sia un microfono che un altoparlante per effettuare chiamate dal polso (quando collegato allo smartphone), supporta la connettività Bluetooth 5.3, è dotato di GPS, accelerometro, altimetro, sensore per la luce, giroscopio, SpO2 e cardiofrequenzimetro. Moto Watch 200 è dotato di una batteria da 355 mAh che promette dai 10 ai 14 giorni di autonomia (in base all’utilizzo che se ne fa e secondo quanto dichiarato dal produttore) e si ricarica completamente in circa 25 minuti.

Specifiche tecniche di Moto Watch 70

Moto Watch 70 si presenta invece con uno schermo più piccolo e curvo sui lati più lunghi, di tipo LCD e da 1,69″. La scocca è in lega di zinco e le dimensioni sono simili al suddetto (36,5 x 48,5 x 11 mm), idem per i cinturini da 20 mm e il peso di 48 grammi. La resistenza all’acqua è inferiore perché lo smartwatch è solo certificato IP67, che vuol dire niente immersioni oltre il metro e per non più di 30 minuti.

In questo caso non c’è il GPS, nonostante ci siano a bordo accelerometro, cardiofrequenzimetro, sensore di temperatura e Bluetooth 5.0. La batteria di Moto Watch 70 è data per garantire 10 giorni di autonomia, nonostante sia sempre da 355 mAh e si ricarichi completamente in 25 minuti.

Le funzioni

Per quanto riguarda le funzioni questi due nuovi smartwatch di Motorola supportano le funzionalità principali che ci si aspetterebbe da orologi simili, come il monitoraggio della frequenza cardiaca 24 ore su 24, il tracciamento del sonno in fasi, le notifiche smart delle app dello smartphone collegato, un ampio ventaglio di watch face fra cui scegliere, anche personalizzabili, e tante attività sportive disponibili.

Entrambi sono compatibili anche con Google Fit, nonostante Moto Watch 200 vanti anche qualche funzionalità in più come l’integrazione con Strava, un sistema di notifica delle cadute per la sicurezza, le chiamate al polso cui accennavamo, la registrazione e la condivisione dei parametri corporei giornalieri, con indicazioni sull’ossigenazione del sangue, e altri dati sulla propria salute. La presenza del GPS lo rende inoltre capace di tenere traccia di qualsiasi attività all’aperto, fra le 28 modalità sportive supportate.

Galleria immagini

Prezzi e disponibilità di Moto Watch 70 e Watch 200

Motorola ha presentato oggi Moto Watch 70 e Moto Watch 200, pur senza indicare quando e a quali prezzi questi due orologi saranno venduti. Un’indicazione possiamo averla in anteprima effettuando una ricerca su Google inserendo qualcosa come “Moto Watch 70 – 200 price”, dove la pagina del sito web ufficiale mostra un 69,99 dollari per il primo e un 149,99 dollari per l’altro, che equivalgono a circa 63 e 136 euro.

Comunque, da quella stessa sede si evince che Moto Watch 70 sarà disponibile in una sola colorazione Phantom Black, a cui se ne aggiunge anche una seconda disponibile per Moto Watch 200, la Warm Gold. Vi terremo aggiornati non appena ne sapremo di più, sia per quanto riguarda i prezzi che per l’eventuale commercializzazione europea.

