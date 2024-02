Debutta oggi sul mercato italiano un nuovo notebook di fascia elevata con processori Intel Core Ultra e schede video NVIDIA GeForce RTX 4060. Si tratta di ASUS Vivobook Pro 15 OLED (modello N6506), un computer portatile presentato il mese scorso al CES 2024, pensato per professionisti e, più in generale, per chi cerca e/o necessita di un prodotto capace di garantire prestazioni elevate ma con un’estetica molto più sobria rispetto ai classici notebook da gaming.

Caratteristiche e prezzo di ASUS Vivobook Pro 15 OLED 2024

Lo schermo da 15,6 è uno dei componenti chiave di ASUS Vivobook Pro 15 OLED, un pannello in 16:9 che il produttore chiama Lumina OLED. con risoluzione 3K (2880 x 1620 pixel), con frequenza di aggiornamento di 120 Hz e fino a 600 nit di luminosità massima. A seconda delle configurazioni, monta processori Intel Core Ultra 5, 7 e 9, tutti abbinati a una scheda grafica dedicata NVIDIA GeForce RTX 4060 con driver NVIDIA Studio e MUX switch per scegliere la modalità GPU discreta per le prestazioni, la Hybrid per consumare meno energia. Il computer è equipaggiato inoltre con un sistema di gestione termica, denominato ASUS IceCool Pro, che si avvale di tre prese d’aria, di due ventole e di cinque heat pipe in rame; il produttore promette fino a 125 W di TDP.

ASUS Vivobook Pro 15 LED si può comprare con al massimo 24 GB di RAM LPDDR5x da 5600 MHz e con unità SSD PCIe Gen 4 da 2 TB, la configurazione massima disponibile. Wi-Fi 6E e Bluetooth 5.2 per la connettività wireless, per le connessioni fisiche un’ampia dotazione di porte: una Thunderblot 4 USB Type C, una USB 3.2 Gen2 Type C, due USB 3.2 Gen1 Type A, un ingresso per schede SD, una HDMI 2.1, un ingresso jack audio da 3,5 mm e una RJ-45.

Per il resto, ASUS Vivobook Pro 15 OLED monta degli altoparlanti certificati Harman Kardon, un microfono con tecnologia di riduzione del rumore e una fotocamera IR da 5 megapixel compatibile con l’accesso senza password tramite il sistema di riconoscimento facciale Windows Hello e con alcune funzioni come l’Adaptive Dimming e l’Adaptive Lock che oscura lo schermo quando rivela che l’utente non sta guardando il display. All’interno della scocca (che misura 35,57 x 23,53 x 1,99 cm dal peso di 1,8 kg) c’è una batteria ha una capacità di 75 Wh (ASUS non dichiara l’autonomia) e in 30 minuti passa dallo 0 al 50% grazie alla tecnologia di ricarica rapida dell’alimentatore da 200 W.

Come anticipato, ASUS Vivobook Pro 15 OLED è disponibile da oggi sullo store di ASUS al prezzo di 1.999 euro nella versione con Intel Core Ultra 7 155H. Entro il mese di febbraio sarà acquistabile da Unieuro e, a seguire anche su Amazon e presso altri rivenditori terzi.

