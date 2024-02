La 74° edizione del Festival della Canzone Italiana è ai nastri di partenza e al teatro Ariston di Sanremo è tutto pronto per l’importante kermesse canora.

In occasione della manifestazione musicale più attesa dell’anno, Amazon Alexa accompagnerà gli spettatori durante tutta la settimana con pagelle, voti, sondaggi e commenti, oltre a intrattenerli con la sua canzone dedicata all’evento quando chiedono “Alexa, canta la canzone di Sanremo”.

Seguire Sanremo con Amazon Alexa

Dalla prima serata in programma domani 6 febbraio sarà possibile conoscere le opinioni di Alexa su artisti in gara, ospiti e conduttori chiedendo ad esempio “Alexa, dimmi le pagelle di Sanremo”, oppure “Alexa, che voto hai dato ai Negramaro?” e scoprire il suo giudizio ogni giorno e dopo ogni esibizione.

Pronunciando “Alexa, apri il sondaggio su Sanremo”, l’assistente digitale di Amazon offre la possibilità di partecipare quotidianamente a un nuovo sondaggio per votare il momento preferito della serata, inoltre permette di ascoltare il suo pronostico su chi potrebbe essere il vincitore di Sanremo 2024 dicendo “Alexa, chi vincerà Sanremo?”.

Infine è possibile chiedere un’opinione su un artista in particolare, ad esempio dicendo “Alexa, cosa pensi di Sangiovanni?”, in modo da poter ascoltare i suoi commenti divertenti e dare il via a un dibattito in famiglia o tra gli amici.

