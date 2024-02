Il visore per la realtà virtuale e la realtà aumentata Vision Pro è finalmente arrivato sul mercato statunitense e quindi stanno arrivando le prime impressioni su questo chiacchierato dispositivo indossabile di Apple.

Sam Kohl del canale YouTube AppleTrack ha effettuato dei test di robustezza per cercare di rispondere ai timori relativi alla durabilità di Apple Vision Pro.

Apple Vision Pro resiste agli urti e alle cadute?

Per simulare danni accidentali, Sam Kohl ha urtato contro le pareti di casa in camminando in modalità passthrough. Il Vision Pro ha riportato solo dei graffi e la fotocamera, il vetro e le lenti funzionavano correttamente, tuttavia l’altoparlante sul lato destro ha smesso di funzionare.

Il test di caduta sul tappeto ha causato danni più visibili agli altoparlanti solo dopo alcuni impatti e solo all’ottava caduta da un’altezza significativa il vetro di Apple Vision Pro si è frantumato.

Tuttavia sia lo schermo interno che quello esterno di EyeSight si sono illuminati e hanno funzionato normalmente, togliendo il vetro della copertura anteriore frantumato, anche se sembrava che il display EyeSight fosse leggermente meno scuro.

Nel complesso lo youtuber è rimasto impressionato dalla robustezza di Apple Vision Pro, poiché ha dovuto maltrattarlo per bene prima che il prodotto si danneggiasse. Ecco il video con i test effettuati.

