Ora che Apple Vision Pro ha fatto il suo esordio ufficiale sul mercato in Rete si stanno diffondendo le prime recensioni sul nuovo visore del colosso di Cupertino.

Tra i tanti approfondimenti ne troviamo uno piuttosto interessante che riguarda la batteria di Apple Vision Pro, il cui cavo che va al visore può essere rimosso con un classico strumento di espulsione della SIM.

Il cavo della batteria di Apple Vision Pro si può staccare molto semplicemente

A diffondere tale curiosità è stato nelle scorse ore Ray Wong, che su X ha anche condiviso la seguente foto:

A prima vista il connettore sembra come quello Lightning sebbene sia più largo e con punti di contatto aggiuntivi.

In sostanza, il team di Apple ha previsto la possibilità di staccare tale cavo, che è stato progettato per essere rimosso quando si utilizza lo strumento giusto.

E dato che è pensato per essere rimosso facilmente, alla base della decisione di puntare su tale soluzione vi è probabilmente la manutenzione della batteria (per esempio, se smettesse di caricarsi alla massima capacità dopo alcuni mesi, potrebbe essere sostituita senza sostituire il cavo oppure, in caso di danni al cavo, questo potrebbe essere sostituito senza cambiare batteria).

Ray Wong ha anche pubblicato le seguenti foto che ci permettono di farci un’idea delle differenze tra questo cavo e un normale cavetto Lightning:

Ricordiamo che Apple Vision Pro è disponibile in pre-ordine dal 19 gennaio negli Stati Uniti a prezzi decisamente elevati: il modello con 256 GB di memoria costa 3.499 dollari, quello con 512 GB di memoria costa 3.699 dollari mentre il modello con 1 TB di memoria viene venduto a 3.899 dollari.

Al momento tale visore sarà venduto soltanto negli Apple Store, ove gli utenti avranno la possibilità di provare il dispositivo e scegliere gli eventuali accessori desiderati.

